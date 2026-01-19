TRAGEDIA FERROVIARIA
Un agente de la Policía Nacional de Extranjería y Fronteras de Madrid, entre los fallecidos en el descarrilamiento de Adamuz
Al menos 39 fallecidos y más de un centenar de heridos tras el trágico accidente de trenes en Adamuz (Córdoba)
Desde JUPOL, el sindicato mayoritario entre la Policía Nacional, han informado que uno de los fallecidos en el descarrilamiento de los dos trenes en la localidad cordobesa de Adamuz, es un agente de la Policía Nacional destinado en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (BPEP) de Madrid, del que, por el momento, no se ha dado más información de su identidad.
"Hemos sido informados que en uno de los trenes implicados en la tragedia ferroviaria de Adamuz en Córdoba iba un compañero que desgraciadamente ha fallecido, estaba destinado en la BPEF de Madrid. Desde JUPOL trasladamos nuestro sincero pésame a sus familiares y compañeros del CIE, os acompañamos en el sentimiento. DEP", destacan desde el sindicato a través de X.
Añaden, que "de nuevo, hacemos extensivo nuestras condolencias a todas las familias de las víctimas del terrible accidente de Adamuz".
