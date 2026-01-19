Málaga, bloqueada: pasajeros buscan llegar a Madrid tras el descarrilamiento y no quedan ni buses ni coches

Numerosos pasajeros afectados por la suspensión de la alta velocidad entre Andalucía y Madrid tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba) intentan salir sin éxito de Málaga debido a que no tienen alternativas: no quedan billetes de autobús ni coches de alquiler disponibles.

Uno de los afectados, José Luis García Barcala, ha asegurado a EFE entre lágrimas que compró hace seis meses su billete para volver a México y su vuelo sale este lunes a las 14:00 horas desde Madrid, pero no ha conseguido irse ni en autobús ni compartiendo coche.

"Un grupo de afectados nos hemos intentado unir para ir en grupos pero ha sido imposible", ha lamentado García Barcala, que entre sollozos decía que además le han dicho que no le devuelven los 450 euros del vuelo porque no le permiten cambios el mismo día, solo me han devuelto los 35 euros de viaje en tren.

Numerosos periodistas e incluso algunos policías han intentado ayudarle pero José Luis García Barcala ha visto como pasaban las horas sin solución y ha lamentado que tendrá que volver a trabajar en España para poder comprar un nuevo billete, porque se gastó el poco dinero que tenía en regresar a su país ya que aquí no le convalidan sus títulos de estudio y se siente muy mayor para empezar de cero.

Los viajeros han ido llegando a lo largo de la mañana y se han encontrado en las pantallas informativas que todos los trenes con destino a Madrid estaban anulados.

Una pareja, Irene Verdugo y Eduardo Daza, ha relatado a EFE que cambiaron los billetes del tren que ha sufrido el accidente, el que salía de Málaga a las 18:40 horas, por otro que partía a las 20:40 horas para aprovechar un poco más la visita a la ciudad, por lo que "estamos agradecidos de la decisión que tomamos".

"No nos podemos creer lo que ha pasado, en principio íbamos a ir en ese tren, estamos desde ayer con el cuerpo raro. Una sensación extraña", han indicado.

Esta pareja, al comprobar que el accidente era grave, buscó vuelos inmediatamente "fue la mejor decisión, porque pudimos coger dos vuelos a 60 euros, pero empezaron a subir inmediatamente y los siguientes ya valían 300".

"No nos garantizan que nos devuelvan el dinero ni del hotel ni de los vuelos, pero lo importante es que estamos bien, solo queremos abrazarnos", han asegurado sorprendidos por todo lo ocurrido.

"Viajar se ha convertido en una misión imposible"

Entre los afectados, también había una pareja que tenía que regresar este lunes a Madrid para incorporarse al trabajo, pero no ha conseguido ninguna solución: "Viajar se ha convertido en una misión imposible, no hay plazas de autobús ni vehículos", al igual que tres jóvenes estudiantes que han llegado a Málaga desde Granada y no tienen manera de regresar a Madrid.

Durante la noche, la estación ha habilitado un punto de información y atención para viajeros y familiares pero la mayoría han pasado la noche en hoteles, con amigos o familiares.

También a primera hora se han acercado ocho familiares de víctimas del accidente e inmediatamente Renfe les ha ayudado para trasladarlos a Adamuz.

Los viajeros que se han quedado atrapados en Málaga o tienen que viajar en los próximos días buscan soluciones, pero todos han insistido en que hasta el momento no solo es complicado sino que tampoco se puede saber cuándo se volverá a la normalidad.

Entre las personas que consultaban por sus viajes había muchos que tenían previsto viajar esta semana a Madrid en tren por la celebración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Andalucía ya ha informado de que ha suspendido su agenda institucional.