Óscar Puente, sobre el accidente ferroviario: “Si no hubiera venido un tren en dirección contraria, no habría víctimas"

Tras su última comparecencia alrededor de las 20:00 horas, el Ministro de Transportes, Óscar Puente, recibe a los medios de comunicación en el edificio de Adif, anexo a la estación de Atocha. “Todas las víctimas que necesitaban ser hospitalizadas han sido trasladadas, no queda ninguna. Las tareas se están centrando en el levantamiento de los cadáveres de las víctimas. Por ahora son 21, aunque la cifra no es definitiva. Aumentará”, ha señalado.

Las causas del accidente, que ha tenido lugar a las 19:45 horas en la provincia de Córdoba, todavía se desconocen: “Se ha producido un descarrilamiento de los últimos coches de un tren Iryo de Málaga a Madrid, con la mala fortuna de que, en ese momento, en la vía paralela, circulaba un tren dirección a Huelva en sentido contrario. Ha impactado con varios coches, resultando despedidos por un terraplén. Ha sido aquí donde se han producido la mayoría de heridos y víctimas del accidente”.

"Muy extraño"

En palabras de Puente, los datos del Ministerio del Interior “hablan de 30 heridos de gravedad, que han sido trasladados a los centros hospitalarios más cercanos”. Asimismo asegura que el tren Iryo que ha descarrilado es “prácticamente nuevo, con menos de 4 años de antigüedad. La vía también, por lo que este accidente nos resulta tremendamente extraño. Ha sido en una recta. Todos los expertos en materia ferroviaria están extrañados, es difícil de explicar”.

“Las dos primeras unidades del Alvia, que se ha llevado la peor parte, llevaban 37 y 16 pasajeros respectivamente, por lo que hablamos de más de 50 personas afectadas de gravedad. Han caído por un barranco de cuatro metros. Si no hubiera venido un tren en dirección contraria, no habría víctimas. No sólo hay que retirar el material dañado de las vías, sino abrir una investigación para examinar lo ocurrido en profundidad”, suma. Además, Puente ha adelantado que la línea no operará el día de mañana, en el que continuarán los levantamientos de cadáveres e identificación de los mismos.

"Un mes de investigación"

“Como mínimo, hasta dentro de un mes, no tendremos la resolución de la investigación. Se trata de una comisión por ley, independiente, que arrojará luz y esclarecerá las causas de lo ocurrido”, añade. El ministro, que asegura haber estado en contacto con el Presidente “desde el primer momento”, ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas, además de desear la pronta recuperación a los heridos: “A primera hora de la mañana estaré con mi equipo en el lugar del accidente”.

Puente sostiene que la zona ha quedado perimetrada: “Me preocupan los fallecidos. Accidentes hay pocos, otra cosa es que haya problemas de fiabilidad, que nada tiene que ver con lo que ha sucedido hoy en Adamuz. Se han invertido 700 millones en esta vía y, concretamente, en este punto, los trabajos de mejora y restauración tuvieron lugar en mayo. Todo el sistema ferroviario español es revisado de manera periódica y constante”, ha asegurado”.

En respuesta a las preguntas que plantean la instalación de cinturones de seguridad en estos trenes, Puente señala que no tiene constancia “de que se utilice cinturón de seguridad en ningún sistema ferroviario del mundo. No sé si contribuiría a mejorar la integridad física de los viajeros en caso de accidente. Lo importante es conocer qué ha pasado. Insisto, era una recta y el tren era nuevo”, zanja.