OLA DE FRÍO
El frío vuelve con fuerza a Madrid: la Comunidad activa el nivel 1 de alerta por temperaturas bajo cero este martes
Tras la bajada de las mínimas la pasada madrugada, este martes se prevé que se mantengan en torno a -1,5 grados, mientras que el miércoles empezarán a subir de forma paulatina
Vulve el frío a Madrid, y lo hace con fuerza. La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha activado el nivel 1 (precaución) de alerta por ola de frío, ante la previsión de temperaturas mínimas en torno a 1,5 grados bajo cero de promedio mañana martes en la región. Tras la bajada de las temperaturas mínimas la pasada madrugada, este martes se prevé que se mantengan en torno a -1,5 grados, mientras que el miércoles empezarán a subir de forma paulatina, pasando de 1 grado centígrado a 4,5 grados el jueves.
Este boletín se elabora a partir de la media de las temperaturas mínimas en los próximos tres días previstas en los observatorios de Barajas, Cuatro Vientos, Getafe y Retiro, con datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Salud Pública señala que el frío agrava las enfermedades que afectan al corazón y a los pulmones, y favorece los resfriados, las infecciones bronquiales y la gripe, entre otras.
Precaución en personas mayores y bebés
Son particularmente vulnerables a los efectos del frío, las personas mayores, con dolencias crónicas (cardíacas o respiratorias), los bebés y las personas sin hogar o con privaciones económicas.
Se recomienda mantener encendida una fuente de calor, cerrar bien puertas y ventanas y dejar pasar el sol lo máximo posible. Igualmente, Salud Pública aconseja precaución con estufas de leña y gas para evitar incendios e intoxicaciones por monóxido de carbono.
También sugiere mantenerse bien informado de las previsiones meteorológicas antes de salir de casa y respirar por la nariz en vez de hacerlo por la boca, ya que el aire se calienta en la nariz y disminuye el frío cuando llega a los pulmones. Asimismo, Salud Pública llama a extremar la precaución para evitar caídas cuando se producen heladas en la calle y estar pendiente de los más vulnerables.
