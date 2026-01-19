A LOS 86 AÑOS
Muere el productor Juanjo Seoane, premio de Cultura de la Comunidad de Madrid
Tenía 17 años cuando estrenó su primera obra de teatro y, desde entonces, junto a Concha Velasco, Núria Espert y María Barranco, entre otras, afrontó una exitosa carrera que se ha saldado con más de un centenar de espectáculos
Juanjo Seoane estrenó su primera obra de teatro cuando sólo tenía 17 años. Lo hizo un teatro alquilado en su Santander natal y, desde entonces, él solo, sacó adelante un centenar de espectáculos. "Yo tenía una vocación tremenda desde niño. La primera vez que le pedí algo a los Reyes fue un escenario de cartón", dijo a Efe en 2022, con motivo de la presentación del libro Mi teatro visto desde dentro: memorias de un productor. Por sus manos pasaron Asunción Balaguer, María Barranco, Jaime Blanch, Carmen Conesa, Teté Delgado y Núria Espert, entre otros muchos que hoy le recuerdan con nostalgia. El productor teatral ha fallecido este lunes en Cantabria.
Así lo ha anunciado en X María José Sáenz de Buruaga, presidenta de la Comunidad Autonóma: "La escena española y cántabra está de luto por el fallecimiento de Juanjo Seoane, persona imprescindible del teatro y Medalla de Oro de las Bellas Artes”. Entre sus montajes más populares se encontraban Isabel, reina de corazones, La violación de Lucrecia, Un tranvía llamado deseo, El pisito, West Side Story, El retrato de Dorian Gray, Dulce pájaro de juventud, Fortunata y Jacinta o Rosas de Otoño. Asimismo, destacó por su particular Medea con Montserrat Caballé y José Carreras en el teatro romano de Mérida.
"No sólo es un embajador permanente de la marca Santander, sino un asiduo de la ciudad, donde acude con sus montajes, que gozan siempre del merecido apaluso del público, que reconoce así su innegable talento en cada uno de sus trabajos", subrayó Íñigo de la Serna, alcalde de la ciudad, durante la entrega de la Medalla de Oro de las Bellas Artes.
Formado en la Escuela de Arte Dramático, donde obtuvo el premio fin de carrera, Seoane optó por la producción en lugar de la interpretación y se convirtió, según relató, en el productor más joven de España. A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el premio Ceres al mejor productor, el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en la categoría de Teatro y, en Cantabria, distinciones como el Emboque de Oro o el Premio Hermanos Tonetti.
- Los madrileños seleccionados por Amancio Ortega para estudiar el bachillerato en Estados Unidos: 'Siento que vivo en una película
- Directo: Última hora del descarrilamiento del tren Madrid-Andalucía
- Dimite el alcalde de Morata de Tajuña tras ser procesado por un delito de prevaricación
- ¿Dónde nevará en Madrid este domingo? Estas son las zonas con más probabilidades de nieve
- Nieve en Madrid: estas son las zonas de la Comunidad con avisos durante el fin de semana
- El tren descarrilado en Adamuz iba “lleno de opositores”: “Nos ha dado un vuelco al corazón, nos ha salvado una hora de diferencia”
- Retrasos de una hora en por lo menos siete trenes de alta velocidad Madrid-Barcelona por una incidencia en los sistemas de electrificación
- Fotos y vídeos del accidente de tren de alta velocidad en Córdoba