Muere el productor Juanjo Seoane, premio de Cultura de la Comunidad de Madrid

Juanjo Seoane estrenó su primera obra de teatro cuando sólo tenía 17 años. Lo hizo un teatro alquilado en su Santander natal y, desde entonces, él solo, sacó adelante un centenar de espectáculos. "Yo tenía una vocación tremenda desde niño. La primera vez que le pedí algo a los Reyes fue un escenario de cartón", dijo a Efe en 2022, con motivo de la presentación del libro Mi teatro visto desde dentro: memorias de un productor. Por sus manos pasaron Asunción Balaguer, María Barranco, Jaime Blanch, Carmen Conesa, Teté Delgado y Núria Espert, entre otros muchos que hoy le recuerdan con nostalgia. El productor teatral ha fallecido este lunes en Cantabria.

Así lo ha anunciado en X María José Sáenz de Buruaga, presidenta de la Comunidad Autonóma: "La escena española y cántabra está de luto por el fallecimiento de Juanjo Seoane, persona imprescindible del teatro y Medalla de Oro de las Bellas Artes”. Entre sus montajes más populares se encontraban Isabel, reina de corazones, La violación de Lucrecia, Un tranvía llamado deseo, El pisito, West Side Story, El retrato de Dorian Gray, Dulce pájaro de juventud, Fortunata y Jacinta o Rosas de Otoño. Asimismo, destacó por su particular Medea con Montserrat Caballé y José Carreras en el teatro romano de Mérida.

Juanjo Seoane, junto a Amparo Rivelles, Carlos Manuel Díaz y Ángel F. Montesinos. / ESTEBAN COBO

"No sólo es un embajador permanente de la marca Santander, sino un asiduo de la ciudad, donde acude con sus montajes, que gozan siempre del merecido apaluso del público, que reconoce así su innegable talento en cada uno de sus trabajos", subrayó Íñigo de la Serna, alcalde de la ciudad, durante la entrega de la Medalla de Oro de las Bellas Artes.

Formado en la Escuela de Arte Dramático, donde obtuvo el premio fin de carrera, Seoane optó por la producción en lugar de la interpretación y se convirtió, según relató, en el productor más joven de España. A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el premio Ceres al mejor productor, el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en la categoría de Teatro y, en Cantabria, distinciones como el Emboque de Oro o el Premio Hermanos Tonetti.