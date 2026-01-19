Mbappé: "El madridismo puede pitarnos, pero a todos, no solo a Vinícius"

Kylian Mbappé compareció en sala de prensa en Valdebebas, en la previa del partido que medirá este martes a las 21.00 horas al Real Madrid con el Mónaco, el equipo del que salió el delantero de Bondy. El francés comenzó teniendo un recuerdo "para las víctimas de Córdoba y sus familias, que han perdido una persona. Hay cosas mucho más importantes que el fútbol". Kylian tuvo palabras también para el Mónaco, su club de origen: "Mónaco es un equipo que no está en el mejor momento pero en Europa siempre sabe dar el nivel. Tenemos que ser agresivos desde el principio para ganar y quedar entre los ocho primeros, lo que nos permite ahorrarnos dos partidos".

Mbappé habló de los pitos del Bernabéu el pasado sábado: "Los pitos... Yo entiendo a la gente. Antes de ser futbolista, cuando era niño, si no estaba contento pitaba o hablaba mal de los jugadores. La única oportunidad del madridismo para manifestarse cuando no hacemos las cosas bien es que nos piten en el campo. Pero si pitan, que piten a toda la plantilla. No es culpa de algunos jugadores, es de todos. Tenemos el carácter. El madridismo está enfadado, pero no está contra nosotros".

Defensa de Vinícius y de Xabi

Y profundizó en este mensaje hablando de los silbidos a Vinícius: "Pienso en Vini. No es culpa de Vini es culpa de toda la plantilla. Es lo único que tengo que decir al madridismo. Los entiendo perfectamente y nosotros lo tenemos que aceptar. La culpa es de todos nosotros y lo vamos a hacer porque en el Madrid hay momentos como estos y lo vamos a cambiar. No ha sido una semana fácil. Tenemos que merecernos el apoyo de nuestros aficionados y seguir luchando por todos los títulos". Kylian insistió en apoyar al brasileño en otra respuesta: "Vini es humano y le duele cuando hablan mal de él. Es un grandísimo jugador y es un hombre increíble, tengo mucho cariño por él. Tenemos que protegerle mejor para que no esté solo y que nos ofrezca su mejor versión. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Yo no soy Vini y no tengo consejos para él. Es un grandísimo jugador y ha pasado por todas las etapas del club. No soy nadie para aconsejar a Vinícius, pero cuando es feliz es un jugador completamente diferente".

Sobre la salida de Xabi declaró lo siguiente: "Decir que Xabi no ha triunfado en el Madrid no es verdad porque se ha ido antes de que se decidan todos los torneos. Hemos perdido la Copa después de él, por ejemplo. Xabi va a ser un grandísimo entrenador, me gusta su visión del fútbol, su obsesión por los detalles y va a triunfar seguro. Es una decisión del club y hay que respetarla. Y ahora está Arbeloa y daremos todo para que le vaya bien". El delantero confirmó que "hablé con Xabi el día que pasó todo. Hablamos de eso, de la vida, de lo que va a pasar después... Si ha sido justo o injusto no es mi responsabilidad hablar de ello. Tengo mucho cariño por él, pero el fútbol es así. Ahora tengo que apoyar a Arbeloa que es mi entrenador y defender el escudo del Real Madrid".

El francés también habló sobre la relación del vestuario con Xabi: "Hay muchas cosas que se dicen que no son verdad. Y cuando tengo la oportunidad de decirlo, como ahora, lo digo. Nuestro trabajo es callar y hacer el trabajo en el campo. Los madridistas están en casa y escuchan a los periodistas, creen lo que les dicen y vienen con eso en la cabeza. Entiendo que la gente se hace opinión de lo que escuchan. Pero nuestro trabajo es hacerlo bien y volver a ser una gran familia".

Y concluyó mandando unas palabras a Brahim, tras fallar el penalti en la final de la Copa de África: "No he hablado con él, he hablado con Achraf y he podido saber lo que pasó. Es un momento complicado, es cierto que yo también he vivido momentos complicados con la selección, de cólera y rabia, pero hay que seguir trabajando como jugador. Yo vine aquí para ganar títulos, pero hay que pensar en las personas y en los sentimientos y la idea es recuperar a Brahim y darle todo nuestro cariño".