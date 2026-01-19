Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo accidente AdamuzFallecido AdamuzMaquinista AlviaDiego CapelÓscar PuenteOpositores descarrilamiento trenBúsqueda de RichiBecas Amancio OrtegaCuesta de Moyano
instagramlinkedin

TRAGEDIA EN LA ALTA VELOCIDAD

El maquinista del Alvia fallecido en Adamuz era de Alcorcón y tenía 27 años

El joven conductor perdió la vida en el grave descarrilamiento que hasta ahora deja 40 muertos y numerosos heridos en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Imagen de una parte del Alvia accidentado en Adamuz tras colisionar con un Iryo.

Imagen de una parte del Alvia accidentado en Adamuz tras colisionar con un Iryo. / GUARDIA CIVIL

Paula Correa

Madrid

El descarrilamiento del tren Alvia en Adamuz (Córdoba) ha golpeado profundamente a la localidad de Alcorcón, donde residía uno de los 40 fallecidos hasta ahora en el siniestro. Se trata del joven conductor del tren Alvia, de apenas 27 años, que vivía en el barrio de Ondarreta y contaba con el respaldo de toda su familia, también residente en el municipio.

El accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado domingo, involucró a dos trenes de alta velocidad en la línea que conecta Madrid con Andalucía. El maquinista alcorconero estaba al mando del tren Alvia que colisionó tras el descarrilamiento del otro convoy. Su muerte ha generado una gran consternación entre vecinos y allegados, especialmente en su barrio, donde era muy conocido.

El Ayuntamiento de Alcorcón, liderado por Candelaria Testa (PSOE), expresó su profundo pésame a los familiares y aseguró su apoyo al resto de víctimas y allegados del accidente. Además, el Consistorio anunció su intención de realizar una declaración unánime en el próximo Pleno municipal en memoria del joven.

El siniestro ha conmocionado no solo a Alcorcón, sino a todo el país, y mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del choque, la ciudad recuerda con tristeza a uno de sus vecinos más jóvenes, cuya vida terminó de forma abrupta en este grave accidente ferroviario de alta velocidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL