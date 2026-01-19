El maquinista del Alvia fallecido en Adamuz era de Alcorcón y tenía 27 años

El descarrilamiento del tren Alvia en Adamuz (Córdoba) ha golpeado profundamente a la localidad de Alcorcón, donde residía uno de los 40 fallecidos hasta ahora en el siniestro. Se trata del joven conductor del tren Alvia, de apenas 27 años, que vivía en el barrio de Ondarreta y contaba con el respaldo de toda su familia, también residente en el municipio.

El accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado domingo, involucró a dos trenes de alta velocidad en la línea que conecta Madrid con Andalucía. El maquinista alcorconero estaba al mando del tren Alvia que colisionó tras el descarrilamiento del otro convoy. Su muerte ha generado una gran consternación entre vecinos y allegados, especialmente en su barrio, donde era muy conocido.

El Ayuntamiento de Alcorcón, liderado por Candelaria Testa (PSOE), expresó su profundo pésame a los familiares y aseguró su apoyo al resto de víctimas y allegados del accidente. Además, el Consistorio anunció su intención de realizar una declaración unánime en el próximo Pleno municipal en memoria del joven.

El siniestro ha conmocionado no solo a Alcorcón, sino a todo el país, y mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del choque, la ciudad recuerda con tristeza a uno de sus vecinos más jóvenes, cuya vida terminó de forma abrupta en este grave accidente ferroviario de alta velocidad.