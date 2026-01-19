Madrid se duele desde Atocha del accidente de Adamuz: "La gente estaba muy angustiada, con mucho miedo"

Atocha ya sabía lo que es sufrir una tragedia ferroviaria. Hoy lo ha revivido a medias; no en carnes propias, aunque con el mismo dolor. Desde el domingo por la noche, la estación se ha visto desbordada por el accidente del tren de Iryo que debía llegar a Madrid desde Málaga, pero nunca lo hizo. Entre los viajeros que tuvieron que darse la vuelta, aquellos que no llegaron a salir y los supervivientes que, a lo largo de la mañana han regresado en autobús, la terminal ha sido durante toda la jornada uno de los epicentros de la rabia, la tristeza y el duelo provocados por una desgracia inédita en la historia de la alta velocidad española.

Concretamente, los alrededores del acceso a la estación desde Méndez Álvaro. Allí se ha instalado desde la madrugada el dispositivo de emergencias preparado para recibir a los afectados por el accidente y sus familiares. Sanitarios y psicólogos del Summa 112, el Samur y Cruz Roja, junto con los desplegados por Adif, Renfe e Iryo, se han volcado en ayudar a los pasajeros sobrevivientes, que han empezado a llegar a las 04:30 horas de la mañana; así como a sus familias y allegados. En total, han atendido a cerca de medio centenar de personas, a quienes se les ha brindado apoyo psicológico y psicosocial; además de cuatro heridos leves que han sido trasladados a distintos hospitales de la región.

Han tenido que lidiar con gente "muy angustiada, con mucho miedo" ante una situación inesperada y en busca de información de parientes cercanos que viajaban en alguno de los dos trenes, ha explicado Almudena Crespo, Jefa de Guardia de los servicios de Emergencias de la Comunidad de Madrid. Había una mujer "que no sabe nada de su hermano" desde ayer y, fruto de la angustia, "ha empezado a somatizar", ha explicado esta responsable del 112. Frente a una situación como la ocurrida este domingo, lo primero que aparece es "principalmente, la incredulidad", porque "al final es un shock", ha explicado a este periódico Helena Pascual Darlington, coordinadora del Grupo de Emergencias, Urgencias y Catástrofes del Colegio de la Psicología de Madrid. Cada persona reacciona de una forma distinta - desde la agitación a la aparente ausencia de toda emoción-, aunque en todos los casos el cerebro necesita "un proceso" para asimilar los sucesos traumáticos.

Unos metros más allá, el drama era distinto. Centenares de personas han ido agolpándose a lo largo del día en las oficinas de atención al cliente de Renfe e Iryo en busca de respuestas a sus dudas y de una forma de volver a casa. Con la circulación de la alta velocidad entre Andalucía y Madrid cortada hasta nuevo aviso, los coches de alquiler agotados, los Blablacar llenándose a los pocos minutos de publicarse la oferta y los precios de los vuelos por las nubes, el regreso se ha convertido en una odisea para todos aquellos que tenían un billete de AVE. "La atención al cliente se ha desentendido totalmente. El alojamiento, búsquelo cada uno a su libre albedrío. Luego, las opciones de bajar al sur, búscate también la vida", lamentaba al filo del mediodía Pedro, uno de los muchos afectados.

A la vista del creciente caos en Atocha, Renfe ha decidido utilizar los cuatro autobuses que han traído a los afectados por el accidente hasta Madrid para llevar a Córdoba a quienes se han quedado tirados. Mejor que nada para muchos, pero lejos de ser una solución para todos, especialmente para los que tienen otro destino. "¿Los que somos de Cádiz qué, nos comemos un mojón?", se preguntaba una chica en la cola de la oficina. Además de este pequeño parche, el operador español reforzará también la media distancia entre Madrid y Sevilla vía Extremadura durante el resto de la semana; mientras que Iberia ha incrementado las conexiones entre la capital y el sur.

Desde el otro lado de la barrera tampoco ha sido un día (ni una noche) fáciles. Con ojos llorosos y cara de no haber dormido, Eduardo, encargado de la oficina de Iryo, se mostraba roto y sobrepasado por lo ocurrido a primera hora de la mañana. "Estamos a disposición de todos los familiares y personas que lo necesiten", ha explicado, pero lo cierto es que "no sabemos nada", ni sobre lo ocurrido ni sobre "qué indemnizaciones habrá" en un futuro. "Ha sido una noche muy larga, y lo que queda todavía", confesaba este responsable. Por lo pronto, tanto la compañía italiana como Renfe han anunciado que devolverán el importe íntegro de los billetes a todos los que se han quedado en tierra.

La estación de Atocha no ha sido el único foco de caos en la capital. Chamartín ha sido víctima también del caos desatado por el accidente. Allí se han reunido cerca de otro centenar de viajeros en pos de un billete de autobús que les devuelva a sus respectivos hogares en Andalucía. "Estamos desesperados, sólo queremos llegar a casa", afirmaban, escuetos María y Raúl, dos de los muchos desamparados que ha dejado la tragedia. Por otro lado, la Guardia Civil ha habilitado el cuartel de Batalla del Salado, próximo a Atocha, como punto en la capital para que los familiares puedan ir a dar muestras de su ADN con las que ayudar a identificar a los fallecidos.

Por el momento, el último recuento ha elevado la cifra oficial a 40 muertos, 43 ingresados y 120 heridos de menor consideración. Entre los primeros se cuenta Samuel, un un agente de la Policía Nacional destinado en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (BPEF) de Madrid, según han informado desde JUPOL, el sindicato mayoritario entre la Policía Nacional. El fallecido se llamaba Samuel, "prestaba servicio en el CIE", el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche y "había sido padre hace 18 meses", han confirmado fuentes del sindicato.