Iberia refuerza su operativa con cuatro vuelos que conectan Madrid con Sevilla y Málaga

Iberia ha reforzado su operativa con cuatro vuelos (ida y vuelta) adicionales que conectarán este lunes Madrid con Sevilla y con Málaga, y estudia si puede elevarla aún más tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y la suspensión de los servicios de alta velocidad que unen Madrid con Andalucía.

Con estos nuevos vuelos, la aerolínea incrementa la capacidad un 54 % con respecto a un día normal, según han señalado a EFE fuentes de la compañía. Ofrece así 790 asientos más a su operativa, mientras analiza si puede elevarla más.

En concreto, la aerolínea ha puesto un vuelo de ida Madrid-Sevilla que saldrá a las 12:30 de esta mañana y cuya vuelta está programada para las 14:25 horas. Además, operará, con su flota A321XLR, un vuelo extra que saldrá de Madrid con destino Málaga a las 16:30 horas y cuyo regreso está previsto para las 18:30 horas. Estos se suman a los vuelos regulares que la compañía ya tenía programados para este lunes con Málaga y Sevilla.

Durante toda la jornada de este lunes, la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Algeciras y Granada estará suspendida tras el accidente del domingo en Adamuz que ha costado, de momento, la vida a 39 personas.