TRAGEDIA FERROVIARIA

Cuatro heridos leves en el accidente de tren de Adamuz, trasladados a hospitales madrileños

Efectivos del Samur han atendido a 16 personas en el dispositivo montado desde anoche en la estación de Atocoha

Trabajadores de los equipos de Emergencias este lunes en la estación de Atocha de Madrid.

Trabajadores de los equipos de Emergencias este lunes en la estación de Atocha de Madrid. / Chema Moya - EFE

Héctor González

Víctor Rodríguez

Madrid

Un total 16 personas han sido atendidas a lo largo de la madrugada y la mañana de hoy por los efectivos de Samur Protección Civil desplegados en la estación de Atocha para atender a familiares y viajeros en los trenes accidentados en la tarde de ayer en la localidad cordobesa de Adamuz. Hasta cuatro personas que han llegado en los autobuses venidos con pasajeros desde el lugar del siniestro han sido trasladados a hospitales madrileños con patologías de carácter leve, según ha informado desde la propia estación de Atocha Juan José Jiménez Mediavilla, supervisor de guardia de Samur.

"Hemos atendido a 16 personas, de las cuales hemos trasladado a cuatro a hospitales de Madrid", ha señalado Jiménez. "Había algún esguince, alguna contusión, alguna lesión pequeña con la que habían llegado que en el momento del accidente puede ser que se viera como no lesionado y que durante el transcurso del viaje desde el punto del accidente hasta aquí han dado la cara".

Los servicios municipales han puesto a disposición de Renfe un equipo psicosocial en la estación de Atocha y dos unidades de apoyo sanitario, en total unos 15 efectivos que han atendido a familiares de viajeros que han acudido en busca de información y a pasajeros que han legado desde el punto del siniestro en hasta cuatro autobuses. Hacia las diez y media de la mañana Samur se disponía a levantar el dispositivo, toda vez que no se esperaba la llegada de más autobuses y se ha constatado la bajada de actividad desde la oficina de coordinación. "Si hubiera entrada de más de viajeros, llegada de más familiares o lo que fuera, nos activaríamos otra vez y volveríamos a montar el servicio, pero actualmente nuestra parte la damos por concluida en la estación", ha añadido el supervisor del Samur.

¿Por qué nos importa tanto nuestra vida? Rebecca Goldstein responde a la gran pregunta existencial

San Sebastián de los Reyes suspende hoy sus fiestas por el accidente ferroviario de Córdoba

Este es el pueblo más barato de Toledo para comprarse una casa y el quinto de España: a hora y media de Madrid

Cuatro heridos leves en el accidente de tren de Adamuz, trasladados a hospitales madrileños

La desesperada búsqueda de Richi por encontrar a su padre en la catástrofe de Córdoba: "No tengo forma de ir desde Madrid"

Radiografía de los accidentes de tren en España: 156 personas han muerto en lo que va de siglo

Qué es la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y cuál es su función