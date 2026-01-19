Cuatro heridos leves en el accidente de tren de Adamuz, trasladados a hospitales madrileños

Un total 16 personas han sido atendidas a lo largo de la madrugada y la mañana de hoy por los efectivos de Samur Protección Civil desplegados en la estación de Atocha para atender a familiares y viajeros en los trenes accidentados en la tarde de ayer en la localidad cordobesa de Adamuz. Hasta cuatro personas que han llegado en los autobuses venidos con pasajeros desde el lugar del siniestro han sido trasladados a hospitales madrileños con patologías de carácter leve, según ha informado desde la propia estación de Atocha Juan José Jiménez Mediavilla, supervisor de guardia de Samur.

"Hemos atendido a 16 personas, de las cuales hemos trasladado a cuatro a hospitales de Madrid", ha señalado Jiménez. "Había algún esguince, alguna contusión, alguna lesión pequeña con la que habían llegado que en el momento del accidente puede ser que se viera como no lesionado y que durante el transcurso del viaje desde el punto del accidente hasta aquí han dado la cara".

Los servicios municipales han puesto a disposición de Renfe un equipo psicosocial en la estación de Atocha y dos unidades de apoyo sanitario, en total unos 15 efectivos que han atendido a familiares de viajeros que han acudido en busca de información y a pasajeros que han legado desde el punto del siniestro en hasta cuatro autobuses. Hacia las diez y media de la mañana Samur se disponía a levantar el dispositivo, toda vez que no se esperaba la llegada de más autobuses y se ha constatado la bajada de actividad desde la oficina de coordinación. "Si hubiera entrada de más de viajeros, llegada de más familiares o lo que fuera, nos activaríamos otra vez y volveríamos a montar el servicio, pero actualmente nuestra parte la damos por concluida en la estación", ha añadido el supervisor del Samur.