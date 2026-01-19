TRAGEDIA FERROVIARIA
La Guarda Civil habilita el acuartelamiento de Batalla del Salado en Madrid como punto de recogida de ADN para familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz
El instituto armado dispone también cuatro instalaciones en Andalucía para que familiares directos de presuntas víctimas del suceso aporten información que permita las identificaciones
Javier Niño González
La Guardia Civil ha habilitado cinco puntos de recogida de muestras de ADN para los familiares directos de las víctimas del accidente de trenes de Adamuz (Córdoba), a fin de facilitar la identificación de los cadáveres. Cuatro de ellos se encuentran en Andalucía y uno en Madrid, en un acuartelamiento en la zona de Delicias, próxima a la estación de Atocha. En concreto las cinco oficinas estarán ubicadas en las siguientes localizaciones, según los datos facilitados a la agencia EFE por el instituto armado.
- Madrid: Acuartelamiento de la Zona de Madrid, C/ Batalla del Salado, 31 Tlf. 915146900.
- Sevilla: Acuartelamiento de la Zona de Andalucía, Avenida De la Borbolla, 8 con Avenida Eritaña, 1. Tlf. 954231901.
- Huelva: Acuartelamiento Comandancia de Huelva, C/ Guadalcanal, 1. Tlf. 959241900.
- Málaga: Acuartelamiento Comandancia de Málaga, Avenida Arroyo de los Ángeles, 44. Tlf. 952236575.
- Córdoba: Comandancia de Córdoba, Avenida de Medina Azahara, 2. Tlf. 957414111.
Según la Guardia Civil, debido a las graves consecuencias del accidente, se ha procedido a la activación del protocolo establecido por el Real Decreto 32/2009 que regula la actuación médico-forense y de la Policía Judicial ante sucesos con víctimas múltiples.
En el marco de las actuaciones previstas en dicho protocolo, se incluye el establecimiento de oficinas denominadas 'ante mortem', en las que se recoge de los familiares directos de las presuntas víctimas del suceso toda la información necesaria para permitir la correcta identificación de las mismas.
- Los madrileños seleccionados por Amancio Ortega para estudiar el bachillerato en Estados Unidos: 'Siento que vivo en una película
- Directo: Última hora del descarrilamiento del tren Madrid-Andalucía
- Dimite el alcalde de Morata de Tajuña tras ser procesado por un delito de prevaricación
- ¿Dónde nevará en Madrid este domingo? Estas son las zonas con más probabilidades de nieve
- Nieve en Madrid: estas son las zonas de la Comunidad con avisos durante el fin de semana
- El tren descarrilado en Adamuz iba “lleno de opositores”: “Nos ha dado un vuelco al corazón, nos ha salvado una hora de diferencia”
- Retrasos de una hora en por lo menos siete trenes de alta velocidad Madrid-Barcelona por una incidencia en los sistemas de electrificación
- Fotos y vídeos del accidente de tren de alta velocidad en Córdoba