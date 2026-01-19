Getafe, azulón pero ahora también más verde que nunca: completa una nueva fase del Plan Molinos, que plantará 400 nuevos árboles

A partir de ahora, Getafe compartirá el azulón de su equipo de fútbol con el verde. El Ayuntamiento ha completado una nueva fase del Plan Molinos Verde, una intervención integral para mejorar los espacios públicos del barrio de Los Molinos que incorpora una nueva área canina y próximamente sumará un circuito biosaludable y una plantación de cerca de 400 nuevos árboles.

El Plan Molinos Verde incluye distintas actuaciones de mejora ambiental y urbana, como la creación de nuevas zonas verdes, la mejora de itinerarios peatonales y la recuperación de espacios públicos, consolidando un modelo de ciudad que apuesta por el bienestar animal, la salud, la sostenibilidad y la convivencia.

En esta nueva fase del Plan, el Consistorio ha puesto en marcha una nueva área canina que cuenta con un cerramiento de 110 metros de valla y dispone de diferentes elementos de juego y entrenamiento para perros, como 'slalom', 'zig zag', ruedas, estructuras de escalada, trampolines, balancines, pórtico y muros.

Una plantación popular

Estos nuevos equipamientos, situados junto a la calle de Maritones, cerca del colegio público Miguel de Cervantes, permitirán desarrollar el equilibrio, la coordinación y la actividad física de los animales en un espacio específico y acondicionado para ello, según ha destacado el concejal de Mantenimiento, Roberto Fernández.

"Apostamos por espacios donde los perros puedan ejercitarse y socializar de forma segura, al tiempo que cuidamos el entorno y el descanso del resto de vecinos", ha insistido Fernández, quien ha reiterado que estas áreas "favorecen una convivencia ordenada y mejoran la salud y el bienestar de los animales".

En esta misma zona se inaugurará próximamente también un área de circuito biosaludable destinada a la práctica deportiva de personas adultas, con aparatos como barras paralelas, elementos de flexión, espalderas, estructuras de escalada, barras y bancos para ejercicios lumbares.

Además, se han mejorado los caminos con zahorra y está prevista la instalación de dos fuentes y nuevos bancos a lo largo del recorrido, reforzando el uso de ocio del espacio.Por otro lado, también dentro del Plan Molinos Verde, en el mes de febrero se convocará una plantación popular con familias del barrio para incorporar otros 400 nuevos árboles al barrio, dentro del compromiso del Gobierno local con los vecinos y entidades.