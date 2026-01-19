Cubos, vasos o cajas: Ocine llena tu recipiente por 3 euros con motivo del Día Mundial de las Palomitas de Maíz en Madrid

Pensar en ir al cine es pensar, casi de forma inevitable, en el sabor y el olor de unas buenas palomitas de maíz. El aperitivo por excelencia de las salas de cine celebrará este lunes 19 de enero su Día Mundial de la Palomita de Maíz, acompañado de curiosas apuestas. La empresa de exhibición de películas Ocine ha sido la primera en sumarse a la iniciativa, proponiendo a sus espectadores traer su propio recipiente de casa, con la promesa de llenarlos por el simbólico precio de 3 euros.

Solo puedes traer objetos de este tamaño

Las condiciones de la oferta, explican que no cualquier recipiente será bienvenido. Tal y como se puede ver en el vídeo, el envase elegido debe caber en un arco de dimensiones 30x30 y "no puede entrar de lado, ni en diagonal". Además, no se permitirán las bolsas o cualquier tipo de recipiente que no tenga paredes sólidas. Desafortunadamente para los amantes de las palomitas dulces o de sabores, la oferta también especifica que solo incluirá palomitas saladas.

La campaña 'Tú lo traes, nosotros lo llenamos' viene acompañada de un dispositivo de ultimísima tecnología que la distribuidora ha llamado 'arco de las palomitas' para asegurar que todos los asistentes puedan disfrutar de este popular snack.

¿Desde cuándo son las palomitas el aperitivo predilecto para ver una película?

Aunque el origen de las palomitas data de principios del año 1.500 en México, los procesos de colonización no tardaron en expandirlas al resto del mundo. Pero, ¿cómo pasaron de formar parte de rituales ceremoniales en tocados y collares, a ser el aperitivo predilecto de los cines?

Las salas de cine, que al principio estaban reservadas para las clases altas, no permitían comer en su interior y no fue hasta la llegada del sonido, que el cine comience a abrirse al público general. Con la llegada de la Gran Depresión, el cine pasaría a ser uno de los pocos lujos que los ciudadanos podían permitirse, una oportunidad que no pasó desapercibida para Julia Braden, quien en 1931 decidió comenzar su negocio de palomitas en el local Lonwood Theater en Kansas City.

Julia Braden, la mujer que hizo que todos comiéramos palomitas en el cine / Forbes Women

La conocida como "mujer de los cucuruchos de maíz", consiguió en poco tiempo establecer concesiones vinculadas a los cines, y con su pionera estrategia, facturaba más de 14.400 dólares al año. Esta idea no solo fue un gran éxito a nivel económico, sino que comenzó a expandirse hasta convertirse en lo habitual, modificando los hábitos de consumo de los espectadores y transformándose en una tradición que sigue vigente a día de hoy.

Estados Unidos como precursor de la celebración

Debido a la gran presencia que este aperitivo tiene en el fútbol americano, la idea más extendida es que Estados Unidos fue el país precursor de esta celebración, de la mano de la Asociación Americana de Palomitas. Esta idea, que nació con el objetivo de coordinarse con el evento internacional de la Super Bowl, era celebrada en un primer momento el 31 de enero, aunque desde 2003, la fecha se movió al 19 del mismo mes.

Tercera entrega de "28 años después"

Para acompañar el cubo, vaso o caja de palomitas, las salas de Ocine han programado además el estreno de la película "28 años después: El templo de los huesos", la tercera entrega de la saga creada por Danny Boyle y Alez Garland, dirigida por Nia Da Costa. Narrando la expansión de un virus de la rabia contagioso en el Reino Unido y Europa, la trilogía, descrita como "perturbadora, terrorífica y depravada" muestra el colapso social y la lucha por la supervivencia en un mundo apocalíptico.

"28 años después: El templo de los huesos" arranca con un 93% en Rotten Tomatoes / Sony Pictures

Esta nueva entrega se sitúa casi tres décadas después del brote original y su estreno ha sido todo un éxito con una puntuación de 93% en el popular análisis Rotten Tomatoes. Grandes medios como The Guardian afirman que "es muy raro que la tercera entrega sea la mejor película de una saga, pero eso es exactamente lo que ocurre".