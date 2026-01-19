TRAGEDIA FERROVIARIA
La desesperada búsqueda de Richi por encontrar a su padre en la catástrofe de Córdoba: "No tengo forma de ir desde Madrid"
El hijo de Ricardo Chamarro, de 57 años, cuyo móvil lo sitúa en el lugar del accidente tras el descarrilamiento del tren Iryo, pide ayuda en redes sociales para llegar a Adamuz
Necesita ir cuanto antes a Córdoba. El padre de Richi lleva desaparecido desde que, este domingo, a las 19:45 horas, un tren de Iryo descarrilase invadiendo la vía por la que circulaba uno de Renfe. El accidente ya ha dejado 39 víctimas y 152 heridos. Entre ellos, por el momento, no se encuentra Ricardo Chamarro, de 57 años. Sin embargo, su móvil sigue dando señal y le sitúa en Adamuz. "Por favor, si alguien esta allí y reconoce a este señor, que contacte conmigo. Iba en el Alvia que salió de Huelva", escribió en X a la 1:26 de la madrugada. Aún no le han localizado.
"Sigo sin noticias. Mi madre ya está en Córdoba y ha preguntado en todos los hospitales. Nada. Tengo la ubicación de mi padre, pero lleva sin moverse desde que ocurrió el accidente. Me sale en vivo. Espeor que esté en Jaén o Andújar", publicó cuatro horas después. Ante la desesperación, está pidiendo ayuda en la red social para ir junto a su madre y continuar con la búsqueda: "Si alguien de Madrid va a ir a Córdoba en unas horas que me avise. No encuentro forma de ir. Llego a las 11:20 a Madrid". Las respuestas no han tardado en llegar. A los pocos ha minutos, un usuario anónimo se ha comprometido a llevarle.
La catástrofe de Adamuz es ya el accidente ferroviario más grave en España desde 2013, cuando un tren Alvia que conectaba Madrid con Ferrol se salió en una curva en Angrois, a escasos kilómetros de Santiago de Compostela, por exceso de velocidad. Entonces, murieron 80 personas y otras 145 resultaron heridas. Aún se desconecen las causas por las que el Iryo se salió de la vía.
