La desesperada búsqueda de Richi por encontrar a su padre en la catástrofe de Córdoba: "No tengo forma de ir desde Madrid"

Necesita ir cuanto antes a Córdoba. El padre de Richi lleva desaparecido desde que, este domingo, a las 19:45 horas, un tren de Iryo descarrilase invadiendo la vía por la que circulaba uno de Renfe. El accidente ya ha dejado 39 víctimas y 152 heridos. Entre ellos, por el momento, no se encuentra Ricardo Chamarro, de 57 años. Sin embargo, su móvil sigue dando señal y le sitúa en Adamuz. "Por favor, si alguien esta allí y reconoce a este señor, que contacte conmigo. Iba en el Alvia que salió de Huelva", escribió en X a la 1:26 de la madrugada. Aún no le han localizado.

"Sigo sin noticias. Mi madre ya está en Córdoba y ha preguntado en todos los hospitales. Nada. Tengo la ubicación de mi padre, pero lleva sin moverse desde que ocurrió el accidente. Me sale en vivo. Espeor que esté en Jaén o Andújar", publicó cuatro horas después. Ante la desesperación, está pidiendo ayuda en la red social para ir junto a su madre y continuar con la búsqueda: "Si alguien de Madrid va a ir a Córdoba en unas horas que me avise. No encuentro forma de ir. Llego a las 11:20 a Madrid". Las respuestas no han tardado en llegar. A los pocos ha minutos, un usuario anónimo se ha comprometido a llevarle.

La catástrofe de Adamuz es ya el accidente ferroviario más grave en España desde 2013, cuando un tren Alvia que conectaba Madrid con Ferrol se salió en una curva en Angrois, a escasos kilómetros de Santiago de Compostela, por exceso de velocidad. Entonces, murieron 80 personas y otras 145 resultaron heridas. Aún se desconecen las causas por las que el Iryo se salió de la vía.