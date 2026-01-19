David Cordón, padre del jugador del Getafe Davinchi, es uno de los heridos en el accidente de tren en Adamuz

El exfutbolista David Cordón Mesa, padre del jugador del Getafe Davinchi y al que se había dado por desaparecido en las últimas horas, está entre las 43 personas hospitalizadas por las heridas sufridas en el accidente de tren ocurrido en Adamuz (Córdoba), que ha causado al menos 39 muertos y más de un centenar de heridos.

Cordón (Madrid, 1975), de 50 años, fue jugador del Atlético de Madrid, Sevilla y Recreativo de Huelva, entre otros clubes, y exinternacional con la selección española de fútbol playa. Este fin de semana, se desplazó desde Huelva a Madrid para presenciar con su hijo, que estaba lesionado, el encuentro del Getafe ante el Valencia. Después, para regresar, tomó el Alvia que resultó accidentado a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz tras chocar con el tren Iryo que iba por la vía contraria desde Málaga hasta Puerta de Atocha, después del descarrilamiento de este último.

Muy querido en Huelva

Cordón es una persona muy querida en Huelva. Es enfermero en el Hospital Juan Ramón Jiménez de esta ciudad andaluza y en 2019 encarnó a uno de los Reyes Magos en la Gran Cabalgata del 5 de enero. Su hijo Davinchi, de 18 años, se formó en el Recreativo de Huelva y el pasado verano llegó al Getafe, equipo con el que debutó en Primera División y en el que ahora se recupera de una grave lesión de rodilla.

Antes de conocerse, por fuentes próximas a la familia, que está ingresado en uno de los hospitales a los que fueron trasladados los heridos en el accidente ferroviario, el Getafe CF publicó en la red social un mensaje pidiendo prudencia ante la incertidumbre sobre el paradero del padre de su futbolista.

"Desde el Getafe C.F., y ante las informaciones publicadas en relación al padre de nuestro jugador David Cordón "Davinchi”, rogamos el máximo respeto, prudencia y solidaridad. Mantenemos la esperanza en nuestros corazones. Gracias a todos por la comprensión", indicó en su escrito el club madrileño. EFE

El jugador no ha estado presente en el entrenamiento de esta mañana en la Ciudad Deportiva del Getafe y compartió el siguiente mensaje en sus redes sociales: "Cristo, en ti pongo mi fe y mi voluntad: pase lo que pase creo en ti y en tu amor eterno".