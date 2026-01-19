Colas en la estación de autobuses de Madrid por la catástrofe ferroviaria de Córdoba: "Estamos desesperados, sólo queremos llegar a casa"

A Pablo le urge regresar a Sevilla. Tiene una entrevista de trabajo mañana a primera hora y, claro, tras cancelarse su tren por la catástrofe de Adamuz, cierta angustia se ha apoderado de él. Las conexiones ferroviarias están cerradas, por lo que se las ha tenido que ingeniar para conseguir un billete de autobús en las próximas horas. "Por suerte, no tengo a nadie entre los afectados. Esa ya es la mejor noticia posible ahora mismo. Necesito llegar antes de mañana a primera hora. Llevo mucho tiempo esperando esta oportunidad", dice rodeado por una larga fila de usuarios que, como él, en la estación de Méndez Álvaro, buscan volver a casa por carretera.

La tragedia tuvo lugar este domingo a las 19.45 horas, cuando un tren de Iryo descarriló invadiendo la vía por la que circulaba uno de Renfe. El accidente ya ha dejado 39 víctimas mortales y 152 heridos. El padre de Ana, una joven estudiante de Historia, de veintitantos, está bien. Había venido a pasar el fin de semana con ella en la capital. Y, tras el susto, aunque no hay que lamentar pérdidas, ha preferido volver con él a Huelva: "Salió ileso. Casi me da algo cuando me enteré de la noticia. Pude contactarle rápido. Dentro de lo malo, Dios mío, somos unos afortunados. Espero que haya algún autobús disponible".

Colas en Mendez Álvaro para comprar billetes de bus con destino a Andalucía tras el accidente en Adamuz (Córdoba). / EPE

Un centenar de personas aguardan a su alrededor para hacerse con un billete que les devuelva a sus respectivos hogares en Andalucía. Esperan en silencio, un tanto agitados. No paran de mirar el móvil, pendientes de las últimas noticias del peor accidente ferroviario desde 2013, cuando un cuando un Alvia que conectaba Madrid con Ferrol se salió en una curva en Angrois, a escasos kilómetros de Santiago de Compostela, por exceso de velocidad. Entonces, murieron 80 personas y otras 145 resultaron heridas. "Estamos desesperados, sólo queremos llegar a casa", aseguran escuetos María y Raúl, que tiran de dos pesadas maletas en busca de comida.

Ahmed acaba de comprar su ticket. Saldrá hacia Granada a las 14 horas. Y, pese a la situación, con tantos nervios y tantas preguntas, relata que el trato ha sido bueno. "Hay cosas que no se pueden predecir. Siento muchísimo lo que ha ocurrido. Hay gente pasándolo muy mal, lo mío puede esperar", apunta. Frente a la empresa Socibus, con buses hacia Ayamonte, Jerez, San Fernando y Algeciras, entre otros destinos, no paran de agolparse más y más afectados. Hay más presencial policial de la normal. Quizá, para controlar cualquier altercado ante esta situación excepcional. Por el momento, todo en orden.

Llamadas en silencio

En el Grupo Interbus, otra empresa, a escasos metros, la cola se hace cada vez más grande. Presta servicios a Málaga, Huelva y Cádiz. La taquilla abrirá en unos minutos para intentar recolocar a otro grupo numerosos. En él se encuentra Natalia, una abuela de 78 años acompañada por su nieta Rocío. Están tranquilas. Acaban de hablar con sus familiares para tranquilizarles. Tardarán un poquito más en llegar, pero lo harán. "Hemos pasado la noche en un hotel y, hace un rato, como no sabíamos si iban a poner autobuses de refuerzo, nos hemos acercado hasta aquí para ver qué podemos hacer. Rezo para que no haya más muertes. Estamos con todas las víctimas", cuenta.

Afectados esperan sacar su billete de autobús en la estación de Méndez Álvaro. / EPE

En la cafetería de la estación no cabe un alfiler. El bullicio habitual se ha transformado en un leve susurro puntualmente roto por el ruido de las máquinas de café. Pocos despegan sus ojos de las pantallas que no han dejado de informar sobre el trágico suceso. Alberto está especialmente afectado. "No me puedo imaginar que algo así haya podido pasar. Veo las imágenes de la gente atrapada y no puedo parar de llorar. Qué miedo. No tengo palabras. Mi testimonio poco importa ahora mismo cuando hay tantas personas muertas. Yo, más pronto que tarde, en unas horas, estaré en casa de nuevo. Pero muchos no. Y eso nos debería doler a todos".