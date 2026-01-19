Betis - Atlético de Madrid y Albacete - Barcelona, en cuartos de Copa del Rey

Betis - Atlético de Madrid, Albacete - Barcelona, Alavés - Real Sociedad y Valencia - Athletic son los enfrentamientos de cuartos de final de la Copa del Rey, según deparó el sorteo celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

En La Cartuja, el Betis ejercerá de anfitrión ante el Atlético de Madrid, que ha llegado a cuartos tras eliminar al Atlético Baleares y al Deportivo, dos equipos de inferior categoría.

Los colchoneros, ganadores de títulos de Copa y único equipo madrileño en liza, disputará su eliminatoria contra el equipo verdiblanco, en un duelo que anteriormente ya les emparejó en siete ocasiones. La última vez, con Diego Pablo Simeone en el banquillo del Atlético, en la temporada 2012/2013, se la llevó el conjunto rojiblanco al vencer 2-0 en el Vicente Calderón y empatar (1-1) en el Benito Villamarín en la vuelta.

Por su parte, el Albacete, único equipo de Segunda en el sorteo, afronta los cuartos de final con el sueño de repetir la gesta de la anterior eliminatoria frente al Real Madrid (3-2). El Barcelona será el tercer 'Primera' en visitar el Carlos Belmonte este curso ya que aparte del conjunto madridista antes lo hizo el Celta de Vigo, al que eliminaron en dieciseisavos de final. Para el Barcelona este será el tercer rival de la Copa esta temporada y el tercero de inferior categoría al que se enfrenten tras jugar con el Guadalajara y el Racing de Santander. Al Carlos Belmonte no vuelven desde el 11 de diciembre de 2004, cuando ganaron 1-2 en Liga con goles de Andrés Iniesta y Xavi Hernández.

El sorteo también deparó un derbi vasco entre el Alavés y la Real Sociedad, dos equipos que nunca se habían enfrentado en cuartos de final de la Copa del Rey. El Alavés, que no ha recibido ningún gol en las cuatro eliminatorias anteriores de esta temporada frente al Getxo, Portugalete, Sevilla y Rayo Vallecano, recibirá en Mendizorroza a la Real Sociedad, que en este curso ya se ha deshecho del Negreira, Reus CF, Eldense y Osasuna. Esta será la cuarta vez que ambos equipos se enfrenten en la Copa del Rey con un balance de dos pases de ronda para el Alavés por uno de la Real Sociedad. La última vez fue en la temporada 2003/2004, a partido único en dieciseisavos de final, con victoria del conjunto vitoriano por 2-1.

Otro duelo entre dos históricos es el que se vivirá en Mestalla entre el Valencia, ganador de ocho títulos, y el Athletic Club de Bilbao, poseedor de 24, solo superado por el Barcelona con 32. El Valencia llega a cuartos tras eliminar al Maracena, Cartagena, Sporting de Gijón y Burgos, mientras que el Athletic, exento de las dos primeras rondas al disputar la Supercopa de España, ha eliminado a Ourense y Cultural Leonesa. Esta será la undécima vez que ambos se enfrenten en una eliminatoria de Copa del Rey desde la primera vez en 1941. La última vez fue hace solo tres temporadas, en la 2022/2023, también en cuartos, con victoria del Valencia por 3-1.

Las eliminatorias, a partido único, se disputarán los días 3, 4 y 5 de febrero.