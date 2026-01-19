Ayuso decreta tres días de luto oficial en Madrid por el accidente ferroviario de Adamuz

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decretado tres días de luto oficial a partir de mañana, el 20, el 21 y el 22 de enero, por el accidente ferroviario de Adamuz, que ha causado decenas de fallecidos y heridos, informan fuentes del Gobierno madrileño. Al menos 39 personas han muerto, decenas permanecen ingresadas y hay más de 150 heridos en total tras el descarrilamiento este domingo por la tarde de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de la localidad cordobesa.

El decreto que oficializa esta declaración se publicará mañana en el Boletín Oficial regional (BOCM). Además, el próximo miércoles el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid guardará un minuto de silencio en su reunión semanal en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, en recuerdo a las víctimas de este trágico siniestro.

Durante los tres días de luto las banderas de los edificios públicos de la región ondearán a media asta como señal de duelo, trasladan desde Sol. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha anunciado tres días de luto oficial a partir de esta medianoche durante su comparecencia desde el lugar de la tragedia este mediodía. "Vamos a dar con la verdad, conocer la respuesta, y cuando se conozca el origen y la causa de la tragedia, con absoluta transparencia lo pondremos en conocimiento de la opinión pública", ha asegurado el jefe del Ejecutivo.

La Comunidad de Madrid ha cancelado esta mañana la entrega de los Premios de Investigación 2025 Margarita Salas, Miguel Catalán y Julián Marías que iba a presidir Ayuso a las 10.30 horas en la Real Casa de Correos. Sí que ha mantenido, no obstante los encuentros que tenía previstos en la sede de la presidencia regional con representantes de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria y con la gobernadora del estado mexicano de Guanajuato, Libia Dennise García, en vísperas de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que tiene este año a México como país socio.

La presidenta madrileña ponía ayer los hospitales de la Comunidad de Madrid y los equipos del Summa 112 a disposición de la Junta de Andalucía y anunciaba el despliegue en la estación de Atocha de equipos para acompañar a los familiares.