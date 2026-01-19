Ayuso, sobre el accidente de Adamuz: "Es un día especialmente duro para los españoles"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido esta tarde a la tragedia ferroviaria de Adamuz. "Hoy es un día especialmente duro para todos los españoles, de los más tristes", ha señalado. "Y además, no sabemos cuánto tiempo va a durar este dolor, porque, según pasan las horas, las cifras de muertos en este trágico accidente de tren son dolorosísimas, impensables. Afortunadamente, no estamos acostumbrados a vivir este tipo de situaciones", ha añadido.

Ayuso ha querido referirse también a la respuesta que la ciudadanía ha dado al accidente. "En las últimas horas hemos comprobado la solidaridad del pueblo español, cómo la gente se ha arrimado a las víctimas, a los familiares", ha señalado en su primera valoración ante las cámaras, más allá del mensaje que compartió el domingo en la red social X.

La presidenta madrileña ha realizado estas declaraciones en los VI Premios Traveller Awards organizados por Periodista Digital, donde ha sido distinguida como Personalidad del Turismo. "Las administraciones estamos intentando poner de nuestra parte para mitigar este dolor, para ser de ayuda en estos momentos", ha apuntado. "Lo que queremos hacer ahora es no cancelar toda la agenda, pero intentar ser prudentes en nuestras manifestaciones y estar centrados todo el tiempo en ayudar a las víctimas y a sus familias".

Apenas dos horas después de conocerse el accidente, la Comunidad de Madrid puso a disposición de la Junta de Andalucía sus hospitales y los servicios de Emergencias del Summa 112. Finalmente no ha sido necesario el desplazamiento de ningún efectivo de los servicios de emergencias madrileños a Córdoba, pero sí que han estado operativos, en colaboración con equipos de Samur Protección Civil, del Ayuntamiento de Madrid, en la estación de Atocha. Allí el Summa 112 ha realizado a lo largo de la madrugada y la mañana un total de nueve intervenciones, ocho asistencias psicológicas y la atención de un esguince a uno de los viajeros que han llegado desde el lugar del accidente en los autobuses habilitados para ello.

La Comunidad de Madrid ha cancelado esta mañana la entrega de los Premios de Investigación 2025 Margarita Salas, Miguel Catalán y Julián Marías que iba a presidir Ayuso a las 10.30 horas en la Real Casa de Correos y ha declarado tres días de luto oficial a partir de mañana. La dirigente madrileña sí que ha mantenido, no obstante los encuentros que tenía previstos en la sede de la presidencia regional con representantes de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria y con la gobernadora del estado mexicano de Guanajuato, Libia Dennise García, en vísperas de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que tiene este año a México como país socio.

Además, ha acudido esta tarde a recoger el galardón con que ha sido distinguida como Personalidad del Turismo, un acto en el que ha celebrado el auge del turismo en la región. "Celebramos que estas cifras sirvan para que cada vez más ciudadanos de todos los rincones del mundo se enamoren de este gran país que es España", ha dicho.