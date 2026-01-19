Almeida transmite la "consternación" de la ciudad de Madrid a los familiares de las víctimas del accidente de tren de Ademuz: "Compartimos su dolor"

"Hemos querido expresar el profundísimo dolor y la consternación que tenemos todos los madrileños como consecuencia del accidente de tráfico de ayer, de la tragedia que se vivió ayer en Córdoba". Así se ha pronunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, tras el minuto de silencio guardado por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido ayer en la localidad cordobesa de Adamuz. "Queremos transmitir que nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con las víctimas y con sus familiares", ha señalado el regidor de la capital, quien ha añadido el deseo de una pronta recuperación a todos los heridos.

El alcalde ha agradecido la labor "siempre maravillosa" de los equipos de seguridad y emergencias "en circunstancias muy difíciles" y ha insistido en palabras de condolencia para las personas cercanas a las víctimas. "La ciudad de Madrid comparte su dolor, sabe el infierno que están pasando en estos momentos. Todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño", ha señalado desde la explanada de Cibeles.

Almeida, que ha cancelado su agenda para hoy, también ha recordado el trabajo de los efectivos municipales de Samur Protección Civil que han estado esta madrugada en la estación de Atocha atendiendo tanto a familiares como a pasajeros que llegaban hasta la estación madrileña desde el lugar del siniestro en los autobuses habilitados a ese efecto. "En estos momentos ya se ha desactivado ese punto", ha indicado, "pero en todo caso sigue el compromiso de la ciudad de Madrid, de todos los madrileños, de nuestros servicios públicos y el acompañamiento a las víctimas, a los familiares en estos momentos durísimos. Es una tragedia que nos ha conmocionado a toda España".

El primer edil madrileño ha estado acompañado por los concejales de su equipo de gobierno así como por los portavoces de la oposición municipal, Rita Maestre (Más Madrid), Reyes Maroto (PSOE) y Javier Ortega Smith (Vox). "Es un día muy triste en el que quiero trasladar todo nuestro cariño a los familiares de las víctimas por el accidente ocurrido en Adamuz. También aquellos que en estos momentos están en los hospitales y afectados por este dramático acontecimiento que a todos nos ha conmovido", ha apuntado Maroto, quien también ha agradecido la labor de los servicios públicos y aplaudido la colaboración de ciudadanos madrileños que, en momentos tan dramáticos se han acercado a la estación de Atocha para poner a disposición sus coches para desplazar a los que se han visto afectados por la interrupción de los servicios ferroviarios hacia el sur.

La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, también ha mostrado sus condolencias y las de su formación ante las "desoladoras" noticias llegadas de Córdoba. Desde Vox, su portavoz en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha mostardo el pésame de su grupo y ha isnistido en que hoy es un día para estar "junto a quienes sufren". "Ya habrá tiempo para esclarecer las causas y pedir responsabilidades", ha añadido.