Alcobendas suspende el pregón y cancela las fiestas tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz

El Gobierno de España ha decretado tres días de luto oficial, del 20 al 22 de enero, por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), que ha causado hasta el momento 39 personas fallecidas. La medida, anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se aplicará desde la próxima medianoche y hasta el jueves.

A este luto se ha sumado la Comunidad de Madrid, donde la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha decretado también tres días de luto autonómico, con las banderas de los edificios públicos ondeando a media asta.

Como consecuencia de esta decisión, el Ayuntamiento de Alcobendas ha anunciado la cancelación del pregón y de todo el programa de las Fiestas de la Virgen de la Paz, que estaban previstas para los días 20, 21 y 22 de enero. El Consistorio ha trasladado en un comunicado su pésame y apoyo a las familias y personas afectadas por el siniestro ferroviario.

El pregón de Bertín Osborne ya había sido aplazado por motivos de salud

Cabe recordar que el pregón de las Fiestas de la Virgen de la Paz 2026, a cargo del cantante Bertín Osborne, ya había sido aplazado previamente por motivos de salud. El Ayuntamiento informó el pasado 16 de enero de que el acto, inicialmente previsto para el domingo 18 de enero a las 18:30 horas, se posponía al jueves 22 de enero, manteniendo el resto de actividades programadas para esa jornada, como la actuación de DJ El Pulpo y el reparto de chocolate con churros.

El artista, de 71 años, había confirmado su participación mediante un vídeo durante la presentación de las fiestas, en el que destacó su vinculación personal con Alcobendas, ciudad en la que residió en el barrio de La Moraleja y donde mantiene lazos familiares. Aunque suspendió temporalmente sus compromisos profesionales, fuentes cercanas señalaron que su estado de salud no reviste gravedad.

El pregón estaba previsto desde el balcón principal del antiguo Ayuntamiento, punto tradicional desde el que se da inicio a las celebraciones en honor a la Virgen de la Paz.

Finalmente, y como señal de respeto y duelo, el Ayuntamiento ha decidido suspender todos los actos festivos, sumándose al luto decretado a nivel nacional y autonómico por una de las mayores tragedias ferroviarias recientes en España.