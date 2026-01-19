Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo accidente AdamuzFallecido AdamuzDiego CapelÓscar PuenteOpositores descarrilamiento trenVuelos IberiaBúsqueda de RichiBecas Amancio OrtegaCuesta de Moyano
instagramlinkedin

ACCIDENTE EN ADAMUZ

Los afectados por el corte de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía podrán solicitar indemnizaciones

El grave accidente entre dos trenes ocurrido este domingo en Adamuz, con decenas de fallecidos y heridos, obliga a cortar la línea ferroviaria

Estación de Atocha, el día después del accidente de Adamuz (Córdoba).

Estación de Atocha, el día después del accidente de Adamuz (Córdoba). / José Luis Roca

EFE

Madrid

Los usuarios de servicios ferroviarios afectados por la suspensión de la alta velocidad entre Andalucía y Madrid tras el grave accidente en Adamuz (Córdoba) entre dos trenes ocurrido este domingo, que ha causado numerosos fallecidos y heridos, podrán solicitar el reembolso de sus billetes o compensación económica así como indemnizaciones, según Asufin.

La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), ha recordado que los billetes de tren deben ser reembolsados por retrasos y cancelaciones además de que los usuarios pueden acceder a una indemnización adicional si concurren causas de riesgo inherente a la explotación, como fallos mecánicos o errores humanos.

Asufin ha recordado que cada operador ferroviario contempla una política de compensación económica o reembolso por retardos y cancelaciones, y ha explicado que en el caso de Renfe, en AVE, Avlo y Alvia, por un retraso de más de una hora el reembolso es del 50 % del billete, y por 90 minutos del 100 %; mientras que en el caso de Ouigo, se reembolsa el 50 % del precio del billete a partir de más de media hora de retraso; y del 100 % a partir también de 90 minutos. Por su parte, Iryo, compensa con el 50 % del importe del billete por más de una hora, y con el 100 % a partir de 90 minutos de retraso.

En el caso de indemnizaciones, Asufin ha informado de que hasta 2 horas de retraso, se abonará el 25 % del precio del billete, y superior a esas dos horas del 50 %; y destaca que dicha indemnización se abonará en un plazo máximo de un mes desde la solicitud del usuario, en forma de vales o en efectivo, si así lo solicita el viajero.

Asimismo, Asufin ha señalado que en el caso del accidente ocurrido en Adamuz, la empresa sería responsable al concurrir causas de riesgos inherentes a la explotación.

Asufin también recuerda a los usuarios de tren que en materia laboral, según el estatuto de los trabajadores, incorporó a finales de 2024 un permiso retribuido de hasta cuatro días por “imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo, (…) cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso”.

Por ello, Asufin recomienda consultar con la empresa o convenio los procedimientos en caso de retrasos o ausencias por causas de fuerza mayor y guardar los justificantes que puedan ser requeridos para acreditarlos. En cuanto a alimentos y alojamiento para los afectados, Asufin ha señalado que es una cuestión que queda a discreción de las operadoras.

Por último, desde la asociación se ha advertido a los usuarios de que estén atentos a subidas de precios en los transportes alternativos, como coches de alquiler, vehículos a través de plataformas, y las alternativas de vuelos puestas en marcha por las aerolíneas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL