Dos trenes de alta velocidad descarrilan en Adamuz (Córdoba): hay al menos cinco muertos y un centenar de heridos

Al menos cinco personas han muerto, por lo menos un centenar han resultado heridas y un número no precisado están atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil. El servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha movilizado a los bomberos, los sanitarios y a la Guardia Civil.

Los trenes afectados tiene origen o destino en la estación de Atocha. Al parecer, un ferrocarril Yrio de la línea Málaga - Pta de Atocha descarriló en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, invadiendo la vía contigua. Por ella circulaba tren de la línea Pta. de Atocha - Huelva , que también ha descarrilado por el impacto.

Un total de 317 personas viajaban en el tren de Iryo que salió a las 18.40 horas de Málaga con destino a Puerta de Atocha en Madrid y que apenas una hora después descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva que también ha descarrilado.

Pasadas las 19.00

Los propios pasajeros han alertado de que había personas heridas y de que podía haber también atrapados, por lo que se ha desplegado un amplio dispositivo de bomberos, Guardia Civil, Policía Local y sanitarios, que se encuentran en estos momentos en la zona.

El accidente ocurrió a las 19.45 horas, cuando un tren de LD AV Iryo 6189 Málaga-Pta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz y ha invadido la vía contigua, por la que circulaba otro Alvia de LD AV 2384 Pta. de Atocha-Huelva, que también ha descarrilado. El el tren de la empresa Iryo accidentado transportaba a 300 personas y, por el momento, se desconocen las razones del descarrilamiento.

Según informa en X la cuenta de InfoAdif, información de servicio sobre el estado de la infraestructura y la circulación ferroviaria en la red de Adif, el accidente ha obligado a movilizar servicios de emergencias hasta el lugar de la incidencia.

Además, según esa fuente, ha tenido que suspenderse la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y todos los convoys que estaban en tránsito han sido redirigidos a su lugar de origen.