TRANSPORTES
Dos trenes de alta velocidad descarrilan en Adamuz (Córdoba): hay al menos cinco muertos y un centenar de heridos
Emergencias ha confirmado que hay personas atrapadas entre los viajeros y ya se ha desplazado al lugar del incidente
En directo: Emergencias se desplaza al lugar del accidente y atiende a varios heridos y atrapados
Las primeras investigaciones apuntan a que un Iryo descarriló e invadió otra vía por la que circulaba el otro tren
Al menos cinco personas han muerto, por lo menos un centenar han resultado heridas y un número no precisado están atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil. El servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha movilizado a los bomberos, los sanitarios y a la Guardia Civil.
Los trenes afectados tiene origen o destino en la estación de Atocha. Al parecer, un ferrocarril Yrio de la línea Málaga - Pta de Atocha descarriló en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, invadiendo la vía contigua. Por ella circulaba tren de la línea Pta. de Atocha - Huelva , que también ha descarrilado por el impacto.
Un total de 317 personas viajaban en el tren de Iryo que salió a las 18.40 horas de Málaga con destino a Puerta de Atocha en Madrid y que apenas una hora después descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva que también ha descarrilado.
Pasadas las 19.00
Los propios pasajeros han alertado de que había personas heridas y de que podía haber también atrapados, por lo que se ha desplegado un amplio dispositivo de bomberos, Guardia Civil, Policía Local y sanitarios, que se encuentran en estos momentos en la zona.
El accidente ocurrió a las 19.45 horas, cuando un tren de LD AV Iryo 6189 Málaga-Pta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz y ha invadido la vía contigua, por la que circulaba otro Alvia de LD AV 2384 Pta. de Atocha-Huelva, que también ha descarrilado. El el tren de la empresa Iryo accidentado transportaba a 300 personas y, por el momento, se desconocen las razones del descarrilamiento.
Según informa en X la cuenta de InfoAdif, información de servicio sobre el estado de la infraestructura y la circulación ferroviaria en la red de Adif, el accidente ha obligado a movilizar servicios de emergencias hasta el lugar de la incidencia.
Además, según esa fuente, ha tenido que suspenderse la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y todos los convoys que estaban en tránsito han sido redirigidos a su lugar de origen.
- Los madrileños seleccionados por Amancio Ortega para estudiar el bachillerato en Estados Unidos: 'Siento que vivo en una película
- Dimite el alcalde de Morata de Tajuña tras ser procesado por un delito de prevaricación
- Nieve en Madrid: estas son las zonas de la Comunidad con avisos durante el fin de semana
- ¿Dónde nevará en Madrid este domingo? Estas son las zonas con más probabilidades de nieve
- El inicio de las demoliciones de la Operación Campamento levanta un nuevo muro entre Madrid y el Gobierno
- Un accidente múltiple en la A-42 deja ocho heridos, dos de ellos graves
- Los madrileños ya pueden llevar el abono transporte en el móvil, pero con una condición: esta es la 'letra pequeña' que debes conocer
- Retrasos de una hora en por lo menos siete trenes de alta velocidad Madrid-Barcelona por una incidencia en los sistemas de electrificación