Las recomendaciones de la DGT para circular por la Comunidad de Madrid este domingo: estado de las carreteras, puertos, cadenas...

La nieve caída a lo largo de este sábado en la sierra de Madrid hizo que durante toda la noche del sábado fuera obligatorio el uso de cadenas o de neumáticos de invierno para circular por el puerto de Cotos en la N-604. La incidencia, que afectó al tramo de la M-604 entre los kilómetros 40 y 41.6 en ambos sentidos, prohíbía la circulación de camiones y vehículos articulados, así como de autobuses.

Ya ha sido solucionado, y a esta hora (9.25 de la mañana) los puertos de Madrid no presentan ninguna restricción, según la Dirección General de Tráfico (DGT) en su página web. Ahora mismo no es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en los puertos de Canencia y Navafría, donde este sábado sí eran necesarios; no obstante, en este último puerto sí se recomendaba transitar con precaución en la M-637, desde el kilómetro 3 (Lozoya) hasta el kilómetro 11.5 (La Granja).

Aviso amarillo

La semana cerrará en la Comunidad de Madrid con nevadas débiles en la sierra al principio y al final del día por encima de los 1000 metros, con espesores de unos 5 centímetros a partir de los 1200 metros, mientras aumentan de las temperaturas máximas en toda la región, sobre todo en la zona este.

Según el pronóstico de la Aemet, en el resto de la Comunidad de Madrid habrá cielos nubosos con nubosidad baja con algunos intervalos por la tarde.

Respecto a las temperaturas, las mínimas descenderán en la sierra y también de forma ligera en el tercio sur, y se mantendrán sin cambios en el resto, mientras que las máximas se incrementarán de forma generalizada, de forma más acusada en la mitad oriental de la región.

Habrá además heladas débiles en el extremo suroriental y moderadas en la sierra, y soplará viento flojo variable con predominio de la componente norte.

Las temperaturas, en grados centígrados (ºC), previstas en algunas localidades de la región son las siguientes: