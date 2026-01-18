El pueblo a menos de 1 hora de Madrid que no te puedes perder este enero: nieve y las mejores vistas de postal

A tan solo una hora de la Madrid, se encuentra una de las escapadas que no te puedes perder. Un lugar de desconexión, que se llena de encanto especialmente en este mes de enero. Praderas nevadas, lagunas y unas vistas de postal que nada tiene que ver con el bullicioso centro de la capital.

Este pueblo de la Sierra de Guadarrama, situado a más de 1.200 metros de altitud, conserva un espíritu serrano y rural tanto en su infraestructura como en su gastronomía. Su ambiente tranquilo y entorno natural lo convierten en el sitio perfecto para quienes quieran relajarse después de las vacaciones. Y también para quienes desean disfrutar de la nieve, que todavía están de suerte.

El plan estrella de los madrileños

Si lo que buscas es un paseo teñido de blanco con la sierra de fondo, Navacerrada es el destino más atractivo. Al llegar al pueblo, basta con caminar unos minutos para encontrar las primeras muestras de nieve, que se extienden desde las afueras del casco urbano.

Es un lugar perfecto para los más pequeños, quienes podrán disfrutar haciendo muñecos de nieve o jugando en trineo. También es ideal para los adultos, ya que los bosques de la Sierra de Guadarrama que rodean al pueblo, permiten disfrutar de rutas de senderismo con vistas panorámicas únicas. Eso sí, siempre con precaución.

Uno de los grandes atractivos son las praderas nevadas. Sin embargo, el municipio conserva también el encanto de los pueblos de la montaña: casas de piedra, una ermita y comercios donde es posible comprar productos locales. Muchos visitantes aprovechan para combinar las actividades en la nieve con una buena degustación gastronómica en los restaurantes de la zona con carnes a la brasa de calidad.

Se recomienda organizar la escapada con tiempo, revisar la previsión meteorológica y llevar ropa de abrigo en varias capas, calzado adecuado y guantes aptos para la nieve.

¿Cómo puedo llegar a Navacerrada desde Madrid?

Desde la página web oficial de la estación de esquí de Navacerrada muestran las rutas para llegar desde el centro. Aconsejan que el acceso mediante vehículo propio se realice por la A-6 hasta Collado Villalba (km.40), allí se toma el desvío por M-601 Madrid-Segovia hasta llegar al Puerto de Navacerrada.

Para los que deseen acudir en transporte público, recomienda la ruta desde el intercambiador de Moncloa, línea 691 de Autobuses LARREA, disponible todos los días. En tren, propone el itinerario desde la Estación de Chamartín, donde se puede coger el cercanías hasta Cercedilla (C-8b) y luego el tren de Cotos (C-g) hasta el Puerto de Navacerrada. Consulte su la página web oficial para más detalles.