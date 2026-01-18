Primeras palabras del propietario del grupo Paraguas, que triunfa en Madrid con el restaurante Ultramarinos Quintín, sobre sus planes para en Oviedo: "Será un proyecto muy bonito"

"Volvemos a los orígenes". Son las primeras palabras de Sandro Silva, propietario junto a su mujer, Las primeras palabras del propietario del grupo Paraguas sobre sus planes para el edificio del histórico Logos de Oviedo, del grupo Paraguas y que acaban de cerrar una de las operaciones inmobiliarias y hosteleras más importantes de los últimos tiempos en Oviedo.

Han adquirido el histórico edificio del número 10 de la calle San Francisco, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, donde hasta el año 2006 estuvo el popular restaurante Logos, una parrilla que triunfó a base de vermú solera. Allí desarrollarán un "proyecto muy bonito e ilusionante" al que le pondrán "mucho cariño", explicó telefónicamente a este diario al día siguiente de cerrar la compra . "La operación es aún muy reciente y tenemos que rehabilitar el inmueble que es un lugar que trae muchos recuerdos a los ovetenses. Es un sitio muy especial y desarrollaremos un gran proyecto para Oviedo y para Asturias".

El grupo Paraguas es uno de los grandes imperios hosteleros de España, con fuerte presencia en Madrid y en ciudades de primer nivel como Londres, Miami y Dubái. En la lista faltaba Oviedo, donde se conocieron los protagonistas de esta historia.

El edificio para el estreno asturiano de la pareja es de 1935, obra del reputado arquitecto Vidal Saiz Heres. Su estado de conservación obliga a afrontar una gran reforma. "Tenemos que ver cómo está por dentro", admite Sandro Silva. Fuentes cercanas a la operación cifran en 4 millones de euros la inversión, entre la compra y las obras.

Aunque el proyecto se desarrollará a medio plazo, la idea inicial es replicar en la capital asturiano su exitoso Ultramarinos Quintín, si bien el empresario apunta que "todo está por concretar". El plan es que las plantas inferiores sean para la hostelería y la superiores para apartamientos turísticos.

De este modo, el matrimonio vuelve a sus orígenes. Silva nació en Brasil y cuando tenía catorce años se trasladó a vivir a la capital del Principado. Aprendió el oficio de la mano de su tío, Fernando Martín, un histórico de la gastronomía regional que regentó durante años el restaurante Trascorrales y consiguió la primera a primera estrella Michelin de la cocina asturiana. Muy cerca de allí, en la plaza del Paraguas, Silva conoció a la que es su mujer, Marta Seco, y este lugar les inspiró a la hora de poner nombre al grupo hostelero que regentan. En 2004 abrieron su primer restaurante en Madrid: El Paraguas. Ubicado en la céntrica calle Jorge Juan, el escritor Antonio Gala les alquilo el bajo. El establecimiento, basado en cocina asturiana, se convirtió pronto en uno de los lugares de moda de Madrid.

La expansión del grupo les llevó a abrir Ten con Ten, entre el paseo de la Castellana y la calle Serrano. Después llegó Quintín, Numa Pompilio, Amazónico (con sedes en Londres, Dubái, Montecarlo y Miami, y pendiente de apertura en Riad), Aarde y Áurea, este último en La Moraleja. También regentan The Library, un templo del vino situado en la calle Serrano. Amazónico, buque insignia del grupo, cuenta además con espacios complementarios como La Destilería y Jungle Jazz Club. Su último proyecto es el Club Metrópolis, una idea exclusiva situada en el icónico edificio del mismo nombre, en la esquina de Gran Vía y Alcalá, que funcionará como un lujoso hotel con espacios gastronómicos y un club estilo inglés. Está previsto que abra el 21 de enero. El grupo Paraguas cuenta con dos mil empleados a lo largo de todo el mundo.