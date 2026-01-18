ACCIDENTE EN CÓRDOBA
Las primeras investigaciones apuntan a que un Iryo descarriló e invadió otra vía por la que circulaba el otro tren
Manuel Á. Larrea
Dos personas han fallecido en el descarrilamiento de dos trenes a su paso por Adamuz alrededor de las 19.50 horas, según ha avanzado la Cadena SER y ha confirmado El Correo de Andalucía, del mismo grupo editorial. Varias personas más han resultado heridas en el accidente ferroviario, según han confirmado fuentes del servicio de Emergencias 112. Los dos trenes descarrilados circulaban por las vías de alta velocidad.
Uno de ellos ha sido el LD AV Iryo 6189 que cubría el trayecto Málaga-Madrid (Puerta de Atocha) y que ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, invadiendo la vía contigua. Por esa vía circulaba el tren de LD AV 2384 (Puerta de Atocha-Huelva), que también ha descarrilado.
Los propios pasajeros han alertado de que había personas heridas y de que podía haber también atrapados, por lo que se ha desplegado un amplio dispositivo de bomberos, Guardia Civil, Policía Local y sanitarios, que se encuentran en estos momentos en la zona.
