No solo petróleo: este profesor madrileño da las claves que explican el interés de Trump en Groenlandia

Groenlandia se ha convertido en el próximo objetivo de Donald Trump. El presidente estadounidense estaría dispuesto a comprar esta enorme isla -que pertenece a Dinamarca desde 1953 y está habitada por poco más de 50.000 personas-, la cual depende en gran medida de los ingresos de la pesca y de la ayuda económica anual de Dinamarca, que cubre cerca de la mitad de su presupuesto total.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen no ha tardado en reclamar a Estados Unidos que deje de lanzar "amenazas" hacia Groenlandia, que "claramente no está a la venta". Sin embargo, no es la primera vez que se pone sobre la mesa la compra de la isla ártica. Ocurrió durante el primer mandato de Trump, en 2019. También en 1867, 1910 y 1946. Para Diego Martinez, profesor del Grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, el interés de EE.UU. es "claramente" por su situación geográfica.

Diego Martínez, profesor del Grado de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria / Cedida

El experto explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que Groenlandia es un territorio estratégico para Estados Unidos, en primer lugar, por su situación geográfica. "Vivimos un momento en el que el cambio climático está acelerando el deshielo del Ártico, lo que está abriendo nuevas posibilidades de navegación durante más meses al año". Esto permite acortar rutas y tiempos de transporte entre el hemisferio norte y Asia, especialmente desde Estados Unidos hacia el continente asiático.

El tablero geoestratégico de Groenlandia. / EPDATA

También es "interesante por sus recursos naturales". Groenlandia tiene reservas relevantes de minerales, entre ellos las llamadas tierras raras, hoy fundamentales tanto para las baterías de coches eléctricos como para la industria armamentística y otros usos estratégicos.

En tercer lugar, hace relativamente poco se ha descubierto que "existen reservas de gas y petróleo en sus costas, no tanto en tierra firme, sino en zonas marítimas próximas al territorio".

Y, por último, aunque quizá "menos importante", también hay una dimensión defensiva: Groenlandia es clave para la defensa del flanco norte de Estados Unidos. Actualmente, ese flanco está cubierto porque Groenlandia pertenece a Dinamarca y, por tanto, es territorio OTAN. Estados Unidos ha tenido históricamente varias bases en la isla, aunque muchas se desmantelaron tras la Guerra Fría.

Martínez es tajante a preguntas de este diario. "A mi juicio, no. No creo que ni Dinamarca ni el gobierno groenlandés lo consientan. De hecho, las autoridades de Groenlandia se han manifestado en contra en varias ocasiones y se han mostrado bastante molestas con la sola idea".

Eso no significa que no existan otras formas de influencia: Estados Unidos puede intentar acercarse a los sectores independentistas o a los que abogan por una mayor separación de Dinamarca, sobre todo mediante acuerdos económicos y comerciales. Y eso, de hecho, "ya lo está intentando".

La Casa Blanca afirma que Trump no descarta usar al Ejército para controlar Groenlandia. "El uso de las fuerzas armadas estadounidenses siempre es una opción a disposición del comandante en jefe", señalaron desde Washington.

No obstante, el profesor de la Universidad Francisco de Vitoria recalca que "si hablamos de una compra, estamos asumiendo que alguien acepta vender. Para que Groenlandia pudiera hacerlo, primero tendría que independizarse de Dinamarca, lo cual ya hace el escenario muy complejo".

Otra cosa muy distinta es el uso de la fuerza. En ese caso, el escenario sería "catastrófico para Europa": supondría una traición directa de un aliado tradicional y, en la práctica, podría significar el fin de la OTAN. Europa no tiene un ejército común ni un verdadero paraguas de defensa propio, por lo que perder el apoyo de Estados Unidos tendría un impacto estratégico enorme.

Vista de Nuuk, capital de Groenlandia, cuya riqueza en tierras raras es clave en el debate sobre cómo sustentar una futura independencia de Dinamarca. / EFE

Incluso en el escenario hipotético de una compra pactada, Dinamarca y la Unión Europea se verían muy afectadas, sobre todo en términos políticos y morales. Sería percibido como una "traición" de un aliado histórico.

Si fuera por la fuerza, "el impacto sería todavía más grave: una ruptura total del sistema de alianzas occidentales y una crisis de seguridad sin precedentes para Europa".

En Groenlandia existen fuerzas independentistas mayoritarias, que están incluso en el gobierno. Otra cosa es la estrategia y los tiempos: "a corto plazo no parece probable una independencia inmediata".

"Lo que sí creo es que Estados Unidos va a redoblar sus esfuerzos de influencia, tanto sobre los líderes groenlandeses como sobre el gobierno danés. De hecho, en los próximos días está prevista una reunión entre el vicepresidente estadounidense y la primera ministra danesa para tratar estas cuestiones", matiza el docente madrileño.

Todo apunta a que Washington intentará estrechar lazos económicos, llegar a acuerdos estratégicos y probablemente pedir una ampliación de su presencia militar en el territorio.

Desde un punto de vista puramente pragmático, "integrarse en Estados Unidos podría ofrecer un paraguas de seguridad más fuerte y mayores oportunidades económicas si Groenlandia se convierte en un nodo clave de las nuevas rutas comerciales del Ártico".

Pero también implicaría "más riesgos", sobre todo militares, por su posición estratégica. En términos económicos y de seguridad, "probablemente a Groenlandia le resultaría más atractivo formar parte del área de influencia estadounidense que seguir ligada a Europa. Dicho esto, el independentismo existe y es fuerte, y el escenario sigue abierto".