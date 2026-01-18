EL TIEMPO
¿Nevará en Madrid este lunes? Esta es la predicción para el comienzo de semana
Después de un fin de semana pasado por nieve, la Comunidad de Madrid afronta una nueva semana con mejoras meteorológicas significativas
Este lunes, el tiempo en la Comunidad de Madrid se caracterizará por cielos mayormente nubosos o cubiertos, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Aunque no se esperan avisos meteorológicos significativos, se registrarán algunas precipitaciones débiles, que, en las zonas más altas, se transformarán en nieve a partir de los 1.000 a 1.200 metros de altitud.
A lo largo de la jornada, el amanecer en Madrid se presentará con cielos nublados, y en las áreas más altas de la Sierra de Madrid, se podrían generar brumas y bancos de niebla, lo que reducirá la visibilidad en algunas zonas.
En cuanto a las temperaturas en la Comunidad de Madrid, se prevé que las mínimas suban ligeramente en la sierra, mientras que en el resto de la región no se anticipan grandes cambios. Las máximas tampoco experimentarán variaciones significativas, por lo que las temperaturas durante el día serán estables.
Asimismo, se podrán registrar heladas débiles en las primeras horas del día, especialmente en áreas más elevadas, y se espera que el viento sople de forma floja del norte.
Este lunes 19 de enero será un día de tiempo fresco y parcialmente nublado, con una ligera posibilidad de nieve en las zonas altas de la sierra y algunas heladas débiles en las primeras horas del día, un tiempo más apacible que durante el fin de semana.
Fin de semana blanco
La Comunidad de Madrid se ha teñido de blanco durante todo el fin de semana, con especial intensidad en la mañana del sábado, incluso, en el centro de la capital.
Este fenómeno se debió a la llegada de una masa de aire polar que está afectando a gran parte de España. La combinación de temperaturas bajas y precipitaciones generó las condiciones perfectas para la formación de nieve, especialmente en las áreas de mayor altitud.
En la jornada del domingo, la nieve se dejaba ver en las zonas de mayor altitud de la sierra madrileña con acumulación de hasta 5cm, áreas que han estado en aviso amarillo ambos días.
