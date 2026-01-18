Muere un conductor de 45 años tras salirse de la vía en la A-4 a la altura de Valdemoro

Un conductor de 45 años ha fallecido este domingo tras perder el control de su coche que se salió de la vía con vuelco, cayéndose por un terraplén de unos cinco metros en el kilómetro 26 de la A-4, en el término municipal de Valdemoro.

El accidente ha ocurrido hacia las ocho de la mañana, según informa Emergencias 112 Comunidad de Madrid, y el hombre, que sufrió politraumatismos y se quedó colgando del cinturón, fue rescatado por los Bomberos que iniciaron maniobras de reanimación junto a la ambulancia municipal.

El equipo sanitario del SUMMA 112 prosiguió con las maniobras de reanimación con soporte vital avanzado durante 20 minutos, sin conseguir revertir la parada cardiorespiratoria y finalmente hubo que confirmar el fallecimiento.

La Guardia Civil investiga las circunstancias del accidente.