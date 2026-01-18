Llega a Madrid el primer restaurante sin empleados: Pazzi, una pizzería 100% robótica abierta las 24 horas

Dicen que las generaciones actuales lo quieren todo "¡ya!". El avance vertiginoso de la tecnología y la globalización ha aumentado el deseo en la población de obtener resultados instantáneos, sin esperas. Es en esta necesidad de inmediatez donde Pazzi, la nueva pizzería 100% robótica que pretende instalarse en Madrideste 2026, encuentra su razón de ser. Con la promesa de servir hasta 80 pizzas por hora, 24 horas al día, 7 días de la semana, esta franquicia de origen francés pretende, con su llegada, solventar lo que considera problemas significativos de la hostelería actual.

Este proyecto, con una tecnología desarrollada por la empresa brasileña Pibra, destaca que, a diferencia del modelo actual hostelero, no dejarán fuera a una parte de la clientela (los más trasnochadores), aprovechando los beneficios económicos de esta venta nocturna. Pero sin duda, lo que más llama la atención es su decisión de prescindir de empleados, reduciendo de forma significativa sus costes.

CAMBIAR / PAZZI

Pazzi, que abrirá en la calle Gaztambide, N.º 14, no deja nada al azar y viene acompañada de una campaña de marketing milimetrada que incluye un sorteo de un año de pizza gratis, merchandising y mucha presencia en redes. A pesar de todo, esta pizzería es recibida con cierto escepticismo en un Madrid que ya cuenta con muchos locales centrados en este plato italiano. Pero Pazzi, que dio sus primeros pasos con un par de locales en París (actualmente cerrados), está decidido a abrir su primer local en la capital y trae varios ases bajo la manga. Y es que, si bien su estética futurista y el empleo de "robots" llama mucho la atención, su estrategia para el éxito es otra: la automatización como solución a los problemas del sector.

Premios a la innovación culinaria

Tras servir más de 100.000 pizzas en sus locales en París, la franquicia ha modificado los estándares de la industria de la comida rápida. Ganadora en 2022 del 'FoodTech Innovation Award' y en 2025 del 'World Catering Technology Award', la empresa ya cuenta con acuerdos en Suiza, Noruega y Arabia Saudí, y negocia su entrada en otros países como Irlanda, Reino Unido, Portugal, México y Panamá.

Thierry Graffagnino, tres veces campeón del mundo de la pizza

La cara de la empresa, y las manos en la cocina. Thierry Graffagnino, campeón de la 'Pizza World Cup' tres veces consecutivas firma las recetas, supervisa los ingredientes y se encarga de garantizar cierto estándar culinario. Con una masa "elaborada con una mezcla de harinas para asegurar su consistencia" y una salsa firmada por la marca Cirio, respetada en la industria del tomate italiana, Pazzi explica que todos sus ingredientes se ultracongelan mediante una tecnología llamada IQF. Todo ello, para asegurar que los robots puedan amasar, hornear, cortar, empaquetar y servir a la mayor velocidad posible.

Si esta pizzería encontrará a su público o no en Madrid solo lo dirá el tiempo, mientras tanto, y en una batalla entre lo artesanal y lo automatizado, Pazzi aplica una de las estrategias más efectivas: despertar la curiosidad.