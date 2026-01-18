El GERA rescata a un hombre desorientado durante una ruta en Rascafría

La pasada noche, un operativo de rescate coordinado entre el Grupo de Emergencias y Rescate Aéreo (GERA) de Bomberos Comunidad de Madrid y una enfermera del SUMMA112, logró salvar a un hombre que se encontraba desorientado mientras realizaba una ruta en el entorno montañoso de Rascafría, una localidad en el norte de Madrid.

El incidente se produjo cuando el hombre perdió el rumbo durante su recorrido en la sierra madrileña. Al sentirse desorientado y en una situación de riesgo debido a las bajas temperaturas nocturnas y el terreno escarpado, el afectado emitió una señal de auxilio, lo que permitió que los equipos de emergencia se movilizaran rápidamente hacia la zona.

Intervención rápida

Gracias a la colaboración de los equipos de emergencia, que rápidamente fueron desplazados al lugar, se logró localizar al hombre en un tiempo récord. En total se activaron dos unidades de rescate y apoyo, quienes se coordinaron con los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, quienes también se unieron al operativo para garantizar el éxito de la intervención.

El GERA, con su especialidad en rescates en terrenos complicados, y la enfermera del SUMMA 112, que aportó su experiencia en la atención sanitaria, fueron claves para estabilizar al afectado y asegurar que recibiera la atención necesaria. La colaboración de todos los efectivos permitió que, tras unas horas de intenso trabajo, el hombre fuera evacuado con éxito y sin que se produjeran consecuencias graves.

El rescate subraya la importancia de la coordinación entre los diversos cuerpos de emergencia, desde el GERA hasta los Agentes Forestales, pasando por los servicios sanitarios del SUMMA 112, todos ellos especializados en diferentes áreas de intervención en la montaña.

Además, esta operación sirve como recordatorio de la necesidad de precaución en las rutas de montaña, especialmente en terrenos de difícil acceso o cuando las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente.