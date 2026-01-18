Una exposición de arte y humor reúne a Picasso y Mingote en Alcalá de Henares

Pablo Picasso es uno de los grandes pintores españoles del siglo XX y Antonio Mingote uno de los grandes dibujantes que además desde sus inicios en la revista humorística La Codorniz se inspiró en el malagueño en un tiempo, durante la dictadura de Franco, en que eso suponía un cierto riesgo.

Arrancando desde esas primeras obras de 1949, el Instituto Quevedo de las Artes del Humor (IQH) de la Fundación General de la Universidad de Alcalá (FGUA) presenta la exposición ‘Picasso en la obra de Mingote’, que se podrá visitar hasta el 22 de febrero en la Fábrica del Humor, situada en pleno centro histórico de la ciudad complutense.

La muestra está concebida como un viaje a través del tiempo en el que se presentan las obras de Mingote en estricto orden cronológico. De esta manera, el visitante puede apreciar cómo una de las primeras alegorías se materializó bajo en nombre de 'Pepasso', en 'La Codorniz'.

La exposición está comisariada por Carlos Villanueva Nieto y Juan García Cerrada. Este último cuenta a EFE que "hablar o recordar a Picasso durante la dictadura franquista no estaba demasiado bien visto, pero Mingote nunca dejó de hacerlo".

Cambios en la obra de Mingote tras la muerte de Picasso

La exhibición, a la que el comisario denomina como la "reivindicación que Mingote hace de Picasso", está compuesta por tres partes.

La primera de ellas remite a las obras del dibujante catalán, que llegó a combatir con el bando sublevado durante la Guerra Civil, realizadas durante la vida del pintor malagueño.

La segunda parte comienza con la muerte de Picasso en 1973, momento en el que Mingote le dedica dos necrológicas, algo distinto a lo que había realizado hasta el momento del dibujante, tal y como recalca García.

El comisario asegura que a partir de este momento, el mítico dibujante del ABC "cambia la estrategia de reivindicación", ya que desde entonces "lo que hace es recordarlo".

La muestra termina con seis óleos sobre lienzo, mayoritariamente, que muestran la influencia plástica de Picasso en la obra de Mingote.

García, por otro lado, comenta que el pintor exiliado en Francia también conocía la obra del dibujante. "Lo sabemos por el tema de los toros y la recepción del periódico ABC, en donde leía las crónicas taurinas", asegura.

Las obras originales de la exposición provienen del Museo ABC Madrid y de la Fundación Antonio Mingote fundamentalmente, aunque también está formada por elementos de los archivos personales de Carlos Villanueva y de los fondos del IQH.