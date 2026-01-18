Directo: Última hora del descarrilamiento del tren Madrid-Andalucía: Emergencias confirma que hay heridos

Dos trenes que circulaba entre Madrid y Andalucía ha descarrilado este domingo a la altura de Adamuz, en Córdoba. Según las primeras informaciones, se trata de un descarrilamiento de un tren Iryio que hacía el recorrido Málaga-Madrid. Al desarrilar, ha impactado con otro tren que se dirigía de Madrid a Huelva.

Los servicios de Emergencias que han acudido a la zona no descartan que haya heridos. En el tren se está pidiendo asistencia sanitaria en este momento.

Noticia en elaboración.

Videos desde la zona del siniestro https://x.com/ibuprofeno600mg/status/2012971246955155658

Vídeo desde la zona https://twitter.com/cookietriki/status/2012975684403057003#

Mensaje de Adif

Emergencias en la zona Según informa en X la cuenta de InfoAdif, información de servicio sobre el estado de la infraestructura y la circulación ferroviaria en la red de Adif, el accidente ha obligado a movilizar servicios de emergencias hasta el lugar de la incidencia.

