Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nieve MadridPuerta de AlcaláPorras MadridMadrileños en GroenlandiaReal MadridBecas Amancio OrtegaAnimales San AntónCuesta de Moyano
instagramlinkedin

En Directo

ACCIDENTE

Directo: Última hora del descarrilamiento del tren Madrid-Andalucía: Emergencias confirma que hay heridos

. Según las primeras informaciones, se trata de un descarrilamiento de un tren Iryio que hacía el recorrido Málaga-Madrid. Al desarrilar, ha impactado con otro tren que se dirigía de Madrid a Huelva.

Una imagen del accidente en Adamuz.

Una imagen del accidente en Adamuz. / Bcn

Alba Fernández

Daniel Gómez Alonso

Dos trenes que circulaba entre Madrid y Andalucía ha descarrilado este domingo a la altura de Adamuz, en Córdoba. Según las primeras informaciones, se trata de un descarrilamiento de un tren Iryio que hacía el recorrido Málaga-Madrid. Al desarrilar, ha impactado con otro tren que se dirigía de Madrid a Huelva.

Los servicios de Emergencias que han acudido a la zona no descartan que haya heridos. En el tren se está pidiendo asistencia sanitaria en este momento.

Noticia en elaboración.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL