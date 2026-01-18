Carlos Pérez-Tabernero (Gran Paintball Madrid): "Vienen muchos directivos de 50 años que ruedan como niños en las partidas"

¿Es verdad que son el 'paintball' más grande de toda España?

Si, y con mucha diferencia, con un terreno de 150.000 metros cuadrados de juego. Tenemos nueve escenarios, entre ellos el más grande de España, donde hemos celebrado partidas de más de 200 personas. Y a partir de la próxima primavera tendremos un escenario más.

¿Cuántas actividades diferentes se pueden hacer en su terreno?

Actualmente tenemos paintball para adultos, paintball infantil, juego del calamar, gymkanas, humor amarillo para adultos, humor amarillo para niños y escape room.

¿Cómo funciona la actividad del juego del calamar que ofrecen?

Es una de las más divertidas y originales, porque hay poca gente haciendo algo parecido. Hemos decidido recrear las seis pruebas de la primera temporada de la serie, generando una competición sana entre los participantes, de manera que solo gana uno. Hemos integrado las muertes del juego con marcadores de paintball a una velocidad menor. Los perdedores tienen que hacer unas pruebas mientras los demás les disparan. Es una actividad que dura dos horas y media. El ganador, como premio, puede luego disparar con pistolas de paintball a todos los demás participantes. Hay dos, tres o cuatro monitores vestidos de soldado que dan órdenes en la prueba donde los participantes lo viven con tensión.

¿Está teniendo mucho éxito esta prueba?

Más del que yo esperaba. Todas las semanas hay alguna contratación de las partidas del juego del calamar. Aquí siempre pedimos un feedback a los clientes y está siendo muy bueno.

Esta es una de las actividades más seguras que hay, con un índice de lesiones más bajo que el fútbol. Lo importante es el uso de la máscara. No hemos tenido en 13 años ningún accidente grave

Y respecto al 'paintball', ¿ustedes tienen equipos que compiten en este deporte?

No, además hay que diferenciar el paintball de competición, con equipos hinchables en campos pequeños, del lúdico de clientes como el nuestro. Tenemos campos tematizados, que se disfruta mucho más. Son dos modalidades diferentes, pero la gran diferencia son los escenarios que hacen las partidas inmersivas con lanchas, autobuses, torres y otros tantos elementos. Vienen muchos directivos de 50 años que ruedan como niños en las partidas, algo que no se ve en torneos de paintball con tácticas más rígidas.

Uno de los nueve escenarios de Gran Paintball Madrid, en El Escorial. / EPE

Habrá personas que lo pregunten: ¿es una actividad segura?

Sí, nos la hacen mucho y es normal. Es una de las actividades más seguras que hay, con un índice de lesiones más bajo que el fútbol. Aquí el componente importante es el uso de la máscara porque el accidente puede ser muy grave, y los monitores están muy atentos. No hemos tenido en 13 años ningún accidente grave, somos muy obsesivos en la seguridad y en el trato al cliente dando charlas antes de la actividad.

Las bolas cuando impactan apenas duelen. Te pueden hacer sentir un picor de 10 segundos. Eso sí, no se puede disparar a menos de seis metros de distancia

Pero ¿duelen las bolas cuando impactan en el cuerpo?

No, apenas duele. Te pueden hacer sentir un picor de 10 segundos. Eso sí, no se puede disparar a menos de 6 metros de distancia. Si se cumple esa regla no hay problema. Además, todas las pistolas marcadoras están tasadas para que vayan a la misma velocidad y fuerza.

Y además fomenta las relaciones sociales, se pueden hacer barbacoas.

Desde el principio nos dimos cuenta de que una actividad como esta hace que los clientes quieran venir a un entorno natural y, después de jugar, la gente busca hacer una barbacoa para comer y beber. Es la opción más demandada que tenemos, el paquete de partida y luego comer.

¿Para ir a jugar es imprescindible siempre ir con reserva previa?

Sí, siempre con reserva previa aunque abrimos todos los días del año. Hay que tener preparados los equipos, los monitores profesionales y todo listo para que el cliente experimente todo de manera excepcional.

¿También hay actividad de 'paintball' para niños exclusivamente?

Sí, de 8 a 13 años, que es muy parecida en escenarios, mapas y equipaciones de adultos, pero la pistola marcadora es diferente porque es más pequeñita, con menor potencia y la bola también es de menor calibre. Siempre que haya un menor de 14 años hay que jugar a esta modalidad, muy demandada entre familias.

Por último, ¿es usted jugador de alguna de estas actividades que tienen?

Sí, suelo diseñar las actividades y buscar mejorarlas, pero sí que juego porque tengo tres hijos y al final los cumpleaños acabamos celebrándolos aquí. Hemos creado una serie de juegos y dinámicas donde la gente realmente disfruta y me remito a las miles de opiniones de clientes en Internet. Hemos hecho un buen trabajo y animo a todo el mundo a que venga a probarlo, porque luego suele repetir.