Buenas noticias para los trabajadores madrileños de Mercadona: nueva gratificación en marzo y más vacaciones

Mercadona, la gigante cadena de distribución presidida por Juan Roig, ha comenzado el 2026 con dos importantes medidas laborales que impactarán positivamente a sus 110.000 empleados. La compañía ha confirmado que, por segundo año consecutivo, sus trabajadores disfrutarán de una semana adicional de vacaciones y recibirán una gratificación extraordinaria en el mes de marzo, como parte de su estrategia de reconocimiento al esfuerzo y productividad del equipo.

Gratificación extraordinaria de 280 millones de euros

El Comité de Dirección de Mercadona ha decidido repartir entre sus empleados una gratificación extraordinaria de 280 millones de euros en marzo de 2026. Esta cifra corresponde a una mensualidad extra, que se sumará a la retribución variable según la antigüedad de cada trabajador. Los empleados con menos de cuatro años en la empresa recibirán una mensualidad extra, mientras que aquellos con mayor antigüedad disfrutarán de dos mensualidades adicionales.

Mercadona justifica esta decisión al asegurar que el éxito de la empresa se basa en el esfuerzo individual y colectivo de sus trabajadores, quienes han sido fundamentales para lograr resultados excepcionales en términos de productividad, eficiencia y gestión. Esta medida refuerza el compromiso de la empresa con el bienestar de su equipo, especialmente tras haber incrementado los salarios de toda la plantilla un 8,5% en 2025.

Nuevas vacaciones: 37 días al año

Además de la gratificación extraordinaria, Mercadona ha decidido aumentar el número de días de vacaciones de sus empleados, pasando de 30 a 37 días al año. Esta mejora afecta tanto a los trabajadores de España como a los de Portugal, con una inversión total de 100 millones de euros para llevar a cabo este aumento, lo que eleva la inversión total en medidas laborales a 380 millones de euros.

La compañía está convencida de que este tipo de inversiones no solo mejora la calidad de vida de sus empleados, sino que también refuerza su competitividad y liderazgo en el sector, asegurando que «cuanto más se invierte en los trabajadores, mayor es el retorno que se recibe».

Sueldos superiores a la media

Mercadona continúa destacándose por sus sueldos, los cuales son superiores a la media del sector, aproximadamente un 27% por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En el primer año de trabajo, un empleado de Mercadona percibe un salario bruto mensual de 1.685 euros por una jornada de 40 horas semanales. Con más de 4 años de antigüedad, el salario asciende a 2.280 euros brutos al mes.

En diciembre de 2024, la empresa llevó a cabo un aumento salarial del 8,5%, superando el índice de precios al consumo (IPC) en más de cinco puntos. Esta acción refuerza el compromiso de Mercadona con el poder adquisitivo de su plantilla, lo que ha sido reconocido por diversas instituciones, incluyendo el Financial Times y el Departamento de Agricultura del Gobierno de Estados Unidos, que calificó su modelo como «un fenómeno cultural».