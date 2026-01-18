Ayuso acusa a Sánchez de atentar "ilegalmente" contra la autonomía fiscal de Madrid

Sigue el enfrentamiento Gobierno - Comunidad de Madrid, en esta ocasión a cuentas de uno de los temas más recurrentes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "atentar ilegalmente contra la autonomía fiscal de Madrid".

Lo ha hecho en un mensaje publicado en la red social X, donde asegura que el Gobierno "oculta que 8 de cada 10 euros del trabajo de los madrileños se los lleva el Estado".

"El presidente del Gobierno atenta ilegalmente contra la autonomía fiscal de Madrid. En un alarde del cinismo que le caracteriza, oculta que 8/10 euros del trabajo de los madrileños se lo lleva el Estado para él, arrodillarse ante los independentistas", ha tuiteado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Choque tras choque

Las declaraciones de la presidenta madrileña se producen en un contexto de creciente confrontación entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central por la política fiscal, especialmente en lo relativo a los impuestos autonómicos y al sistema de financiación.

Ayuso ha defendido en reiteradas ocasiones el modelo fiscal madrileño como una herramienta para atraer inversión y generar empleo, frente a lo que considera una estrategia del Ejecutivo de Sánchez para limitar la autonomía de las comunidades.