Pagan 12.000 euros a un asturiano por dejar su piso de alquiler en Madrid: la rocambolesca historia detrás de un "chollo"

Alberto (nombre ficticio) es un asturiano de 33 años al que pagaron 12.000 euros al contado para que dejase su piso de alquiler en Madrid. La historia, rocambolesca pero real, ejemplifica a la perfección los graves problemas de acceso a la vivienda de los jóvenes, especialmente en la capital de España, así como las desorbitadas cantidades de dinero que se mueven en el mercado inmobiliario. El caso de este asturiano es palmario.

Alberto vivía con su novia en un piso del barrio de Lavapiés, en el centro de Madrid. Ambos llegaron a ese domicilio gracias a un compañero de trabajo de ella, que abandonaba la vivienda tras una década como inquilino. El piso, de 75 metros cuadrados y dos habitaciones, no había sido reformado recientemente, pero era amplio, con salón exterior.

La vivienda pertenecía a una anciana que cobraba 500 euros mensuales. "Un chollo para Madrid, porque la propietaria no se había dedicado a especular", explica Alberto. La pareja accedió al piso en 2022 y pactó con la casera una subida mínima, vinculada al IBI. Empezaron pagando 590 euros, cifra que más tarde ascendió hasta los 630 euros. En cualquier caso, seguía siendo una ganga si se compara con otros pisos similares de la zona, donde los alquileres superan con facilidad los 1.000 euros.

La situación cambió hace año y medio, cuando la casera falleció y la propiedad pasó a manos de dos de sus hijas. En un primer momento, las nuevas propietarias aseguraron que querían vender el piso manteniendo el contrato de alquiler y en las mismas condiciones. Todo parecía estable… hasta que dejó de serlo. En mayo del año pasado, la historia dio un giro de 180 grados.

Un burofax y una primera oferta

"Volvimos de viaje y recibimos un burofax en el que nos pedían que abandonásemos el piso, alegando que lo necesitaban como vivienda de primera necesidad. Como gesto de buena fe, nos ofrecían 5.000 euros si nos íbamos a finales de julio", relata Alberto.

A la pareja aún le restaban dos años de contrato. Rechazaron la oferta por correo electrónico, recordaron las conversaciones previas y contrataron a un abogado, que inició una negociación formal con las propietarias.

La negociación fue rápida. Las caseras realizaron una nueva propuesta: 12.000 euros si abandonaban la vivienda en septiembre, una cantidad equivalente a los dos años de contrato firmados que aún les quedaban. El abogado logró retrasar la salida hasta octubre, manteniendo la cifra. Las propietarias aceptaron.

Alberto y su novia recibieron finalmente los 12.000 euros por abandonar el piso. "Fue un alivio, porque nos da para pagar un año de contrato del nuevo piso", explica.

La pareja se mudó a otra zona de Madrid y pasó a pagar el doble de alquiler por una vivienda de características similares, aunque con algo más de comodidades.