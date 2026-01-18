Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo descarrilamiento trenesDescarrilamiento trenesNieve MadridPuerta de AlcaláPorras MadridMadrileños en GroenlandiaReal MadridBecas Amancio OrtegaAnimales San AntónCuesta de Moyano
instagramlinkedin

TRAGEDIA FERROVIARIA

Adif habilita el teléfono 900101020 para la información de los afectados por el accidente de tren en Adamuz

Se trata de número gratuito de información para las víctimas y familiares del accidente ferroviario

Imagen del Yryo descarrilado.

Imagen del Yryo descarrilado.

EPE

EPE

Adif ha habilitado el número de teléfono 900101020 para los familiares y afectados por el accidente de tren en la estación de Adamuz que se ha saldado, de momento, con cinco fallecidos y decenas de personas heridas. El servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha movilizado a los bomberos, los sanitarios y a la Guardia Civil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los madrileños seleccionados por Amancio Ortega para estudiar el bachillerato en Estados Unidos: 'Siento que vivo en una película
  2. Dimite el alcalde de Morata de Tajuña tras ser procesado por un delito de prevaricación
  3. Nieve en Madrid: estas son las zonas de la Comunidad con avisos durante el fin de semana
  4. ¿Dónde nevará en Madrid este domingo? Estas son las zonas con más probabilidades de nieve
  5. El inicio de las demoliciones de la Operación Campamento levanta un nuevo muro entre Madrid y el Gobierno
  6. Un accidente múltiple en la A-42 deja ocho heridos, dos de ellos graves
  7. Los madrileños ya pueden llevar el abono transporte en el móvil, pero con una condición: esta es la 'letra pequeña' que debes conocer
  8. Retrasos de una hora en por lo menos siete trenes de alta velocidad Madrid-Barcelona por una incidencia en los sistemas de electrificación

Ayuso ofrece los hospitales y equipos de 112 de Madrid para atender a víctimas del descarrilamiento en Adamuz

Ayuso ofrece los hospitales y equipos de 112 de Madrid para atender a víctimas del descarrilamiento en Adamuz

Dos trenes de alta velocidad descarrilan en Adamuz (Córdoba): hay al menos diez muertos y un centenar de heridos

Dos trenes de alta velocidad descarrilan en Adamuz (Córdoba): hay al menos diez muertos y un centenar de heridos

Óscar Puente desde el centro de emergencias de Atocha: "La última información que llega es muy grave"

Óscar Puente desde el centro de emergencias de Atocha: "La última información que llega es muy grave"

Directo: Última hora del descarrilamiento del tren Madrid-Andalucía: La Guardia Civil confirma ya 10 fallecidos y 25 heridos graves en el accidente de Ademuz

Directo: Última hora del descarrilamiento del tren Madrid-Andalucía: La Guardia Civil confirma ya 10 fallecidos y 25 heridos graves en el accidente de Ademuz

Adif habilita el teléfono 900101020 para la información de los afectados por el accidente de tren en Adamuz

Adif habilita el teléfono 900101020 para la información de los afectados por el accidente de tren en Adamuz

Varios heridos y víctimas mortales en el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba)

Salvador Jiménez, periodista de RTVE: "Se sintió como un terremoto antes del accidente"

Salvador Jiménez, periodista de RTVE: "Se sintió como un terremoto antes del accidente"

Al menos dos muertos y varios heridos al descarrilar dos trenes de alta velocidad en Córdoba