TRAGEDIA FERROVIARIA
Adif habilita el teléfono 900101020 para la información de los afectados por el accidente de tren en Adamuz
Se trata de número gratuito de información para las víctimas y familiares del accidente ferroviario
Adif ha habilitado el número de teléfono 900101020 para los familiares y afectados por el accidente de tren en la estación de Adamuz que se ha saldado, de momento, con cinco fallecidos y decenas de personas heridas. El servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha movilizado a los bomberos, los sanitarios y a la Guardia Civil.
