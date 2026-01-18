¿Cómo acceder a los cursos de formación para empleados públicos en 2026 de la Comunidad de Madrid?

La Comunidad de Madrid ha dado un paso firme hacia la mejora de la formación de sus empleados públicos. El pasado 29 de diciembre, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo aprobó una nueva iniciativa que beneficiará a más de 200.000 trabajadores públicos, con un aumento significativo en el número de plazas y horas de formación.

Para este año, se dispondrán de 64.607 plazas (un incremento de 2.631 respecto al año anterior) y cerca de 50.000 horas lectivas, lo que demuestra el compromiso del Ejecutivo autonómico con la capacitación continua de su personal. Además, esta medida ha sido respaldada de manera unánime por las organizaciones sindicales, lo que refuerza su relevancia y apoyo social.

Formación por competencias y nuevas capacitaciones

El Plan de Formación 2026 se consolida bajo el enfoque de formación por competencias, con la incorporación de 14 itinerarios formativos que permitirán a los empleados públicos adquirir habilidades clave para su desempeño laboral. Un aspecto destacado es la autoformación, que se verá reforzada con 35 nuevas capacitaciones para fortalecer la autonomía en el proceso de aprendizaje.

En línea con la inclusión y la diversidad, se estrena un programa de mentorización orientado a facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual, una acción que subraya el compromiso de la Comunidad de Madrid con la integración plena en el ámbito laboral.

Oportunidades de desarrollo profesional y ejes de formación

La mayoría de los cursos ofertados no solo permitirán la mejora de competencias, sino también el avance en la carrera profesional horizontal de los empleados públicos, es decir, podrán ascender en tramos o niveles dentro de su misma categoría. Los programas formativos se agrupan en cinco grandes ejes:

Adquisición de habilidades y competencias generales Desempeño eficaz del puesto de trabajo Desarrollo del personal de la alta función pública Enseñanza de idiomas Nuevas políticas de recursos humanos

Impulso a la digitalización y nuevas tecnologías

El plan también pone un énfasis especial en la transformación digital, impulsando el uso de nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje. La videoconferencia, los cursos virtuales y semi-presenciales, y el uso de realidad virtual son algunas de las herramientas que se integrarán en la formación. Además, se tratarán áreas clave como la inteligencia artificial aplicada a procesos administrativos y la gestión eficiente de los recursos públicos, así como el impulso al emprendimiento interno.

Inscripción y plazos

Los empleados públicos interesados en participar en estos cursos podrán presentar su solicitud de forma telemática hasta el próximo 30 de enero de 2026 a través de este enlace.

Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid no solo apuesta por el desarrollo profesional de sus empleados, sino que también refuerza la calidad de los servicios públicos y la eficiencia en la gestión de los recursos. Un paso más hacia la modernización y mejora continua del sector público en la región.