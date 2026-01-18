Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRANSPORTES

Una tarde eterna para 500 pasajeros atrapados en la estación de Chamartín: el tren Madrid-Murcia arrancó tras largas horas de retraso

El convoy de Ouigo, que paraba en Alicante y Albacete, tomó rumbo sin rastro de la incidencia que ha afectado al servicio y llegó a sus destinos pasada la medianoche

500 pasajeros retenidos en Madrid: así está la estación de Chamartín tras un retraso en un tren con parada en Alicante / Delgado

Paula Lizcano

Cerca de 500 viajeros que partían desde la estación de Chamartín de Madrid se han quedado atrapados sin poder ir a sus casas, lugares de trabajo o destinos de ocio. Sin noticias del gran retraso que acumula su tren de Ouigo, más de dos horas, empiezan a sentarse los pasajeros en sus asientos.

Uno de los momentos de aglomeración en la estación de Chamartín en Madrid

Uno de los momentos de aglomeración en la estación de Chamartín en Madrid / Delgado

Una tarde que se les ha hecho eterna dado que el billete les indicaba que debían salir de Madrid a las 18:45 horas y realizar diferentes paradas hasta llegar a su destino, Murcia del Carmen a las 22:15 horas. Ni Albacete, ni Alicante, ni Elche han visto bajar a los viajeros y no se les espera hasta la medianoche en su destino final.

Cronograma que debía seguir el tren con destino a Murcia del Carmen y con parada en Alicante

Cronograma que debía seguir el tren con destino a Murcia del Carmen y con parada en Alicante / INFORMACIÓN

El convoy ha arrancado finalmente cerca de las 21:30 horas y comienza así el recorrido de 3 horas y 29 minutos de los pasajeros que les ha tocado esperar un poco más de la cuenta para terminar su día en el destino elegido. Primero pararán en Albacete - Los Llanos, continuarán hacia Alicante - Terminal, llegarán a Elche - Elx AV y terminarán en Murcia - Murcia del Carmen.

