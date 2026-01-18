TRANSPORTES
Una tarde eterna para 500 pasajeros atrapados en la estación de Chamartín: el tren Madrid-Murcia arrancó tras largas horas de retraso
El convoy de Ouigo, que paraba en Alicante y Albacete, tomó rumbo sin rastro de la incidencia que ha afectado al servicio y llegó a sus destinos pasada la medianoche
Paula Lizcano
Cerca de 500 viajeros que partían desde la estación de Chamartín de Madrid se han quedado atrapados sin poder ir a sus casas, lugares de trabajo o destinos de ocio. Sin noticias del gran retraso que acumula su tren de Ouigo, más de dos horas, empiezan a sentarse los pasajeros en sus asientos.
Una tarde que se les ha hecho eterna dado que el billete les indicaba que debían salir de Madrid a las 18:45 horas y realizar diferentes paradas hasta llegar a su destino, Murcia del Carmen a las 22:15 horas. Ni Albacete, ni Alicante, ni Elche han visto bajar a los viajeros y no se les espera hasta la medianoche en su destino final.
El convoy ha arrancado finalmente cerca de las 21:30 horas y comienza así el recorrido de 3 horas y 29 minutos de los pasajeros que les ha tocado esperar un poco más de la cuenta para terminar su día en el destino elegido. Primero pararán en Albacete - Los Llanos, continuarán hacia Alicante - Terminal, llegarán a Elche - Elx AV y terminarán en Murcia - Murcia del Carmen.
