Más de 381 millones de vehículos circularon por la M-30 el año pasado

La vía de circunvalación M-30 de la capital ha registrado un total de 381,7 millones de vehículos el año pasado, casi tantos como el parque móvil de toda España, mientras el número de usuarios alcanzó los 496,2 millones, lo que supone un incremento de 1,8% respecto a 2024.

Según el Ayuntamiento de Madrid, "la ausencia de oscilaciones significativas ha sido la tónica general" durante el pasado año, con excepción del 28 de abril, jornada en la que se produjo el apagón eléctrico nacional, que supuso "una prueba de estrés sin precedentes para la gestión de infraestructuras viarias críticas".

De martes a viernes el tráfico diario superó la cifra de 1,1 millones de desplazamientos de media, mientras que durante los fines de semana el número de trayectos se movió por encima de los 830.000, indica el Consistorio en un comunicado.

La intensidad media diaria más elevada la registra el arco este de la M-30 (desde el Nudo de Manoteras hasta el Nudo Sur), seguido del arco oeste, la zona norte y la avenida de la Ilustración.

La velocidad media se situó en los 69 kilómetros por hora, lo que supone 75 km/h en superficie y 64 km/h en túneles.

El día con más tráfico fue el martes 4 de noviembre, con más de 1,5 millones de desplazamientos, mientras que el sábado 16 de agosto, con medio millón de vehículos, fue la jornada con menos usos, indica el Ayuntamiento en un comunicado. En datos acumulados, desde el año 2000 hasta 2025, la M-30 suma un total de 2.244 millones de desplazamientos.

Una empresa 100% municipal

Madrid Calle 30 y la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) gestionan juntas 1.000 millones de usuarios al año, a razón del 50 % cada una.

Desde el pasado 1 de enero, Madrid Calle 30 es una empresa 100 % municipal, una vez que el Ayuntamiento de Madrid ha ejercido la opción de compra sobre el 20 % de las acciones que tenía la Empresa Mantenimiento y Explotación S.A. (Emesa).

El cambio de modelo supondrá un ahorro para las arcas municipales de más de 1.000 millones de euros en los próximos 15 años.

Madrid Calle 30 gestiona la red de túneles urbanos más extensa de Europa y la segunda del mundo. La longitud total del anillo de la M-30 (incluyendo la calzada interior y exterior, los enlaces, los ramales y los 'transfers') es de 207 kilómetros, de los cuales 159 son carretera a cielo abierto y 48 km están soterrados.

En términos operativos, se trata de una magnitud equivalente a un carril longitudinal de 500 km, un tercio de los cuales correspondería a los túneles.

Con casi 500 millones de usuarios anuales, la M-30 se consolida como la plataforma de movilidad metropolitana más transitada de España y la segunda de Europa después de la circunvalación de Londres.