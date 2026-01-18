Nueve heridos leves en el segundo Encierro Blanco en San Sebastián de los Reyes, con unos 1.500 corredores desafiando al frío

El segundo y último Encierro Blanco de las fiestas patronales de San Sebastián de los Reyes, con una participación de unos 1.500 corredores y miles de asistentes pese al frío, se ha saldado este domingo con nueve heridos de carácter leve en una carrera rápida.

Los toros, de la ganadería de Cotillo, han protagonizado un encierro muy limpio por las calles de Sanse, también conocida como la 'Pamplona chica', que ha dado lugar a grandes carreras, con momentos de tensión en la calle Real, según el Ayuntamiento de la ciudad.

En total, se han registrado nueve asistencias, todas ellas de carácter leve. Dos corredores se han trasladado al Punto de Asistencia Sanitaria para valoración médica, uno por una lesión en el hombro y otro por un posible varetazo, pendiente de confirmación por el equipo médico, ha explicado Pedro Martínez, responsable de Protección Civil.

Balance "muy positivo"

El concejal de Seguridad y Festejos, Carlos Bolarín, ha hecho un balance "muy positivo" del conjunto de los dos Encierros Blancos, en los que han participado en total más de 3.000 corredores.

Tras el éxito del encierro del sábado cuando los corredores desafiaron la lluvia en los 820 metros del recorrido hasta la plaza de toros, el segundo encierro ha "respondido a las expectativas de aficionados y participantes", indica en su web el Ayuntamiento.

“Ha sido un fin de semana muy emocionante. Ni la nieve, ni el frío, ni la lluvia han podido parar esto. Ver cómo disfutan los corredores en esas condiciones demuestra que a San Sebastián de los Reyes vienen los mejores, porque tenemos el mejor encierro”, en palabras del concejal de Seguridad y Festejo, Carlos Bolarín.

El dispositivo de seguridad, los pastores y la experiencia de los corredores permitieron que estos encierros se desarrollaran con normalidad y una gran participación, “mayor que algunos encierros del mes de agosto, en las fiestas del Cristo de los Remedios”, en palabras del responsable de Protección Civil de la ciudad, Pedro Martínez.