Un restaurante madrileño pone orden al desayuno: cinco ideas sin azúcar añadido

Hay mañanas que empiezan con prisas y terminan en lo de siempre: bollería industrial y bebidas que prometen energía pero vienen cargadas de azúcares añadidos. No es solo el bajón a media mañana: es el piloto automático, ese hábito que se repite más días de los que nos gustaría y que, poco a poco, condiciona cómo rendimos —y cómo nos sentimos— durante el día.

En teoría, lo tenemos claro. Se recomienda que el desayuno represente aproximadamente entre el 20 % y el 25 % de la ingesta calórica diaria y que incluya grupos básicos como cereales integrales, lácteos y fruta. En la práctica, no siempre ocurre, ya que más de un 40 % de los españoles reconoce que se lo salta con frecuencia por falta de tiempo o porque cree que no lo necesita, según un estudio de la consultora Savanta realizado entre más de 2.000 adultos. Y hay otra paradoja: aunque el 66 % de los encuestados cree que el desayuno es la comida más importante del día, una parte importante admite no saber qué nutrientes necesita para tener energía el resto de la jornada.

Un lugar en Madrid donde el desayuno también es "comida real"

En ese punto, cuando el "no tengo tiempo" compite con el "quiero cuidarme", entra en juego Garten, un restaurante madrileño que lleva una década defendiendo la comida real, sin trampa ni cartón. La idea no se queda en el almuerzo: también aterriza en el desayuno con propuestas equilibradas, naturales y sin azúcares añadidos, pensadas para aportar energía, saciedad y bienestar desde primera hora.

Con dos locales en pleno centro, en Calle Castelló, 3 y Calle Orense, 12, Garten se ha consolidado como un referente de la comida saludable en Madrid gracias a su apuesta por productos frescos, elaboraciones propias y menús equilibrados que cambian a diario. Su público natural son trabajadores de zonas céntricas que encuentran un aliado para convertir el "me apaño como puedo" en un "me cuido sin complicarme".

Las cinco claves del desayuno sin azúcares añadidos (y cómo se traducen en la carta)

Garten resume su propuesta en cinco pautas sencillas: incorporar proteína de calidad, elegir fruta natural frente a zumos procesados, añadir grasas saludables, optar por hidratos de carbono complejos y priorizar elaboraciones caseras. Dicho así suena a manual; llevado a la mesa, se convierte en desayunos que apetecen.

Proteína de calidad: el ancla para llegar mejor a media mañana

Un desayuno con proteína no solo llena más: ayuda a mantener la energía estable y a evitar el picoteo. En Garten se nota especialmente en sus tostadas personalizables, donde puedes sumar ingredientes como huevo pasado por agua, salmón ahumado, pechuga de pavo o hummus casero. Son combinaciones directas, sin azúcar escondido, diseñadas para sostener el ritmo.

Fruta natural: el dulce que no necesita maquillaje

La fruta aporta fibra, vitaminas y minerales, y funciona como un "dulce" natural cuando se deja tal cual. En la carta aparecen opciones frescas y completas como el bowl de yogur griego natural sin azúcar con granola casera y fruta recién cortada. Y para quienes prefieren un desayuno más potente, el bowl de açaí con bebida de almendras, frutos rojos, plátano, fresas y coco demuestra que lo saludable también puede ser vistoso y redondo.

Grasas saludables: saciedad sin pesadez

No se trata de sumar calorías sin sentido, sino de elegir grasas que aporten calidad. Aquí el aguacate laminado se convierte en un básico que encaja a la perfección en las tostadas, especialmente cuando se combina con proteína. El resultado es un desayuno más equilibrado y duradero, sin necesidad de recurrir a productos ultraprocesados.

Hidratos complejos: energía sin montaña rusa

Si el azúcar es una chispa rápida, los hidratos complejos son una combustión más estable. Por eso el pan importa, y mucho. Garten elabora sus tostadas con pan de masa madre —blanco, integral con centeno, con semillas o sin gluten—, una base que ayuda a construir desayunos más consistentes y alineados con ese objetivo de energía sostenida.

Elaboraciones caseras: cuando lo artesanal también es salud

La diferencia entre "algo dulce" y "algo dulce con trampa" suele estar en la lista de ingredientes. Por eso, la quinta clave es priorizar preparaciones caseras. En Garten, la repostería es artesanal y se elabora con productos de primera calidad y alternativas más saludables, como azúcar integral, harina de almendras o harina de coco. De ahí salen opciones como cookies de avena con arándanos o chocolate, carrot cake, cheesecake o brownies, que también pueden formar parte de menús combinados con café, té, zumo natural o smoothie.

Para quienes quieren empezar fuerte sin recurrir a azúcares añadidos, hay una opción que encaja como un guante: el lassi de mango, preparado con leche de coco, mango y plátano. Cremoso, nutritivo y naturalmente dulce, funciona como ese desayuno que sabe a postre, pero actúa como motor.

De la primera comida del día al resto de la rutina

El desayuno, al final, no es un examen: es un hábito. Y por eso importa tanto que sea práctico, apetecible y fácil de repetir. Esa es la lógica que explica que Garten —con su enfoque de comida real, sus elaboraciones propias y su propuesta diaria en el centro de Madrid— haya encontrado un hueco estable en la rutina de quienes quieren cuidarse sin convertirlo en un proyecto imposible.

Porque si el bienestar empieza por lo que comemos, el desayuno es el primer paso. Y darlo sin azúcares añadidos no debería sentirse como renuncia, sino como una forma de empezar el día con equilibrio, energía y sabor.