PP y Vox elevan su pulso en Madrid tras la tensión que ha desembocado en la ruptura en Móstoles

La salida de Vox del concejal de Cultura, Desarrollo y Promoción Turística de Móstoles, Daniel Martín, sin renunciar a su acta en el consistorio, ha abierto esta semana una brecha entre el PP y la formación de ultraderecha, los dos partidos que gobiernan, o gobernaban, juntos el municipio desde las elecciones municipales de 2023. El alcalde, Manuel Bautista, del PP, llamaba a Vox a renegociar el acuerdo de gobierno ante un cambio en la correlación de fuerzas, una invitación que desde la formación minoritaria en la coalición se entendía directamente como una ruptura, toda vez que Martín mantenía su cargo en el ejecutivo municipal.

Bautista cesó a Martín este jueves, seis días después de que anunciara que dejaba Vox, pero desde el partido se sigue dando por roto el acuerdo. "Si ya como socios de gobierno hemos tenido una posición firme defendiendo los intereses de los mostoleños, a partir de hoy mismo, desde la oposición, seremos la oposición más dura que ha habido en Móstoles", asegura su portavoz en el municipio, Nieva Machín.

El pulso no es baladí. Móstoles es, tras la capital, la segunda localidad por tamaño en la Comunidad de Madrid, con especial peso simbólico. Tras dos décadas de alcaldías socialistas, es uno de los municipios en los que el PP ha logrado abrir un hueco en el llamado cinturón rojo del sur de la Comunidad de Madrid. En los últimos años se han ido alternando regidores populares y socialistas. En los últimos comicios, en mayo de 2023, el PP obtuvo 12 concejales. La mayoría absoluta en el pleno municipal la configuran 14 asientos. Por ello buscó el apoyo de los tres ediles que sacó Vox en las elecciones.

No fue el único. Tras la cita de 2023 los populares tuvieron que acordar con la formación de Santiago Abascal investiduras de sus alcaldes en una treintena de municipios. Muy significadamente Móstoles y Alcalá de Henares, segunda y tercera ciudades en población de la región, pero también localidades como Colmenar Viejo, Galapagar, Torrelodones o San Agustín del Guadalix. Acuerdos que desde el PP madrileño abogan por mantener pese a que se eleva el pulso.

Los populares, tanto en Móstoles como en la dirección regional, trasladan la responsabilidad de lo ocurrido a Vox y su "inestabilidad interna". "No son problemas de coalición, son problemas de Vox", trasladan fuentes regionales, que apuntan a las salidas de concejales de las listas de la formación también en otros municipios. "De momento, ya se han ido 25", aseguran, mientras recuerdan que, de hecho, la hoy cabeza de Vox en Móstoles concurrió en el quinto puesto en las listas electorales de 2023. Una de esas salidas en el Boalo derivó en noviembre en una moción de censura que desalojó de la alcaldía al popular Sergio Sánchez Yunquera, reprochan.

Llamada a la "responsabilidad"

El secretario regional de los populares madrileños, Alfonso Serrano, se refería al asunto esta semana. "El alcalde de Móstoles y desde el PP de Madrid estamos haciendo un enorme ejercicio de responsabilidad y me gustaría que así lo hicieran también desde Vox", apuntaba. "En España nos encontramos en un momento de incertidumbre política y económica, y lo que buscan los ciudadanos son certezas y certidumbre. Es lo que siempre ha ofrecido el PP y lo que esperamos de Vox, con el que tenemos acuerdos de gobierno en varios municipios de la región. Quiero para Móstoles la estabilidad de la que llevábamos gozando estos dos años y medio, una estabilidad que en estos momentos depende de Vox".

Entre los conservadores sorprende que, apenas un día después de que los dos partidos aprobaran juntos los presupuestos municipales, Martín anunciara su salida de Vox. En la carta en la que la hacía pública aludía a la "actitud de confrontación constante alentada por el partido y el grupo". Si se tardó seis días en cesarle, se argumenta, es porque no se quería dejar la concejalía vacante en el momento de cerrar tres actuaciones importantes: la presentación de la programación teatral municipal, los detalles de la participación del municipio en Fitur y el arranque del Festival de Comedia. Y se asegura que así se comunicó previamente a su socio de gobierno.

Este jueves, tras la aprobación de dos acuerdos relacionados con Fitur, se insiste, el alcalde destituyó a Martín y asumió temporalmente unas funciones que, reclama Vox, se les atribuía en el pacto de gobierno. En relación con la llamada a renegociar ese acuerdo, el PP entiende que está justificada con la pérdida de un edil por parte de Vox ante la nueva situación de Martín como no adscrito.

Respaldo de la dirección de Vox

El movimiento fue utilizado, no obstante, por Machín para acusar al PP de saltarse el acuerdo y escenificar el pase de Vox a la oposición. Incluso llegó a exigir a Bautista que la cese en su cargo como presidenta de junta de distrito. El alcalde mostoleño, por su parte, afirma que no le corresponde a él cesarla. "Si ella cree que no se ha respetado un acuerdo o cree que tiene que irse del gobierno que se vaya directamente", ha dicho.

La dirección de Vox respalda cerradamente la actuación de Nieva Machín. Tanto que el presidente provincial del partido y portavoz nacional, José Antonio Fúster, y la portavoz en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, la acompañaron en el vídeo grabado en la cámara de Vallecas en la que la líder del partido en Móstoles auguraba "la oposición más dura". "¿De cuántos gobiernos, Partido Popular, tiene que salir Vox para que entendáis que nosotros no nos vendemos ni por cargos ni por sillones?", se preguntaba Fúster en el mismo mensaje.

"Desde la implantación del nuevo Comité Ejecutivo Provincial, Vox Madrid está más consolidado, hemos fortalecido nuestro compromiso nacional, nuestra unidad y nuestra cohesión", afirman fuentes del partido, que lleva meses elevando el tono contra el PP. "Esperemos que no haga falta salir de más gobiernos para que el Partido Popular entienda que los pactos con Vox se respetan en su integridad. Parece que no quieren asumir que nuestros votos no son cheques en blanco, sino la defensa de los vecinos que no quieren políticas de izquierda, sino prosperidad para sus familias y seguridad en sus calles".

En este mismo arranque de año, en Torrelodones, otro ayuntamiento en el que gobiernan juntos, el grupo municipal de Vox ha denunciado la actitud de "bloqueo, desinterés y falta de voluntad negociadora" del Partido Popular en la elaboración de los presupuestos. Y Moñino e Isabel Díaz Ayuso vienen intercambiando reproches cada vez más directos los jueves en los plenos de la Asamblea regional.