Once heridos leves en el primero de los Encierros Blancos de San Sebastián de los Reyes

El primero de los Encierro Blancos de las fiestas patronales de San Sebastián de los Reyes ha registrado este sábado una participación masiva de corredores, con una duración de un minuto y 44 segundos, y once personas atendidas por caídas y contusiones leves.

Pese a las precipitaciones de este sábado en la ciudad, conocida como la 'Pamplona chica', el dispositivo de seguridad, los pastores y la experiencia de los corredores permitieron que el encierro se desarrollara con normalidad y una gran participación, “mayor que algunos encierros del mes de agosto, en las fiestas del Cristo de los Remedios”, en palabras del responsable de Protección Civil de la ciudad, Pedro Martínez.

En el encierro, los seis toros de la ganadería de Zalduendo han hecho posible que los corredores, llegados de toda España, hicieran carreras que serán recordadas, según recoge la web del Ayuntamiento.

Contusiones leves

Según el balance de incidencias, hubo 11 asistencias por caídas, todos ellos contusiones leves de diverso tipo, aunque cuatro corredores fueron trasladados por precaución al hospital médico avanzado para valoración facultativa.

El lanzamiento del cohete que da comienzo del encierro ha corrido a cargo del influencer Tomás Páramo. Además, en el puesto de dirección del encierro, junto a la dirección técnica y miembros del Gobierno local, ha estado el diestro Roca Rey.

Esta es la tercera edición de los encierros de invierno, que constituye uno de los platos fuertes de las fiestas patronales de Sanse, que se celebran del 15 al 23 de enero, con un dispositivo de seguridad integrado por cerca de 200 agentes y efectivos de emergencias.

200 agentes de seguridad

En concreto, a lo largo de los 820 metros del recorrido el dispositivo se refuerza con 78 agentes de la Policía Local y más de 45 efectivos de la Policía Nacional, incluidos miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP).

En el ámbito sanitario, Protección Civil de San Sebastián de los Reyes despliega a cerca de un centenar de voluntarios y un hospital de campaña, al que se suma otro dispositivo sanitario del SUMMA 112, ambos coordinados de forma permanente con el Hospital Universitario Infanta Sofía.