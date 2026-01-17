¿Dónde nevará en Madrid este domingo? Estas son las zonas con más probabilidades de nieve

La nieve podría hacer su aparición de nuevo en la Comunidad de Madrid este domingo 18 de enero tras una jornada de sábado con nevadas, incluso, en el centro de la capital. Los pronósticos meteorológicos advierten sobre la posibilidad de nieve en varios puntos de región.

Este fenómeno se debe a la llegada de una masa de aire polar que está afectando a gran parte de España. La combinación de temperaturas bajas y precipitaciones generará las condiciones perfectas para la formación de nieve, especialmente en las áreas de mayor altitud

Según el pronóstico de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), mañana domingo se espera un día de cielo nublado con precipitaciones que podrían convertirse en nieve en diversas áreas de Madrid, especialmente en las zonas más altas. Se recomienda a los madrileños estar preparados para condiciones de tiempo invernal, con especial atención al tráfico.

¿En qué zonas nevará?

La Sierra de Guadarrama, que se extiende por el norte de la Comunidad, tendrá más probabilidades de recibir nieve. Las altitudes superiores a los 1.200 metros, como en el Puerto de Navacerrada y Cotos, serán las áreas donde la nieve será más frecuente. Se espera que las nevadas lleguen desde las tres de la tarde hasta la media noche, con acumulaciones que podrían superar los 5 cm en algunas áreas.

En el centro de Madrid y otras zonas urbanas, la nieve no será tan frecuente, pero no se descartan lloviznas heladas que podrían formar una capa de nieve ligera, sobre todo al anochecer. Si planeas actividades al aire libre, es importante que revises la previsión antes de salir.

En las zonas más bajas del sur de la capital, como Getafe, Fuenlabrada o Leganés, no verán grandes cantidades de nieve, pero las temperaturas frías podrían generar algunas precipitaciones en forma de nieve, especialmente en la tarde-noche.

Respecto a las temperaturas, las mínimas descenderán en la sierra y también de forma ligera en el tercio sur, y se mantendrán sin cambios en el resto, mientras que las máximas se incrementarán de forma generalizada, entre los 7 y 10 grados, de forma más acusada en la mitad oriental de la región. Habrá, además, heladas débiles en el extremo suroriental y moderadas en la sierra, y soplará viento flojo variable con predominio de la componente norte.

Uso obligatorio de cadenas

Hasta bien entrada la noche de este sábado ha sido obligatorio el uso de cadenas o de neumáticos de invierno para circular por el puerto de Cotos en la N-604, según informada la DGT. La incidencia, que afectaba al tramo de la M-604 entre los kilómetros 40 y 41.6 en ambos sentidos, prohibía la circulación de camiones y vehículos articulados, así como de autobuses.

La DGT también prohibió la circulación de camiones y vehículos articulados en la carretera M-611 desde el kilómetro 10, en Miraflores de la Sierra, hasta el kilómetro 17, en San Blas-Los Corradillos, en ambos sentidos, hacia el puerto de Morcuera, aunque no era necesario el uso de cadenas para el resto de vehículos.