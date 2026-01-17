Madrid afronta un sábado frío, con cielos nubosos y posible nieve en la sierra

El tiempo en la Comunidad de Madrid estará marcado este sábado por la nubosidad, el descenso generalizado de las temperaturas y la posibilidad de precipitaciones débiles, que podrían ser de nieve en la sierra a partir de los 1.000 metros, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La llegada de una vaguada y la presencia de bajas presiones favorecerán cielos nubosos o cubiertos durante toda la jornada, con probables brumas y nieblas matinales, especialmente en zonas altas y en áreas bajas a primera hora del día.

Posibles nevadas en la sierra de Madrid

Las precipitaciones previstas en Madrid serán, en general, débiles y dispersas, aunque no se descarta que en la sierra madrileña se registren nevadas por encima de los 1.000 metros de altitud. En estas zonas también se esperan heladas débiles, lo que podría complicar la circulación en puertos de montaña.

Las temperaturas continuarán bajando tanto en las mínimas como en las máximas, reforzando la sensación de frío en la región. Este descenso térmico se enmarca en un episodio invernal que afecta al interior peninsular, con especial incidencia en áreas de montaña.

El viento en Madrid será flojo y de dirección variable, sin rachas destacables. Aunque no se esperan fenómenos meteorológicos adversos significativos, la Aemet recomienda extremar la precaución en zonas elevadas por la posible nieve y el hielo.

Este episodio de inestabilidad también dejará precipitaciones en otras zonas de la península y en Baleares, con lluvias más intensas en el nordeste y nevadas en los principales sistemas montañosos del país.