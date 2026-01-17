Madrid bendice a sus animales por San Antón en un 'día de perros'

El Padre Ángel ha presidido este sábado la tradicional bendición de animales en la iglesia madrileña de San Antón, un evento que ha reunido a cientos de personas acompañadas de sus mascotas. Durante la ceremonia, el sacerdote ha subrayado que la soledad no se combate con alcohol o medicinas, sino con amor y compañía, cualidades que brindan los animales de compañía.

En una sociedad donde se afirma que "hay más perros que niños", muchos acudieron con sus animales, desde perros y gatos hasta tortugas e incluso un caracol. El Padre Ángel destacó que algunas personas también trajeron fotos de sus mascotas fallecidas en sus teléfonos móviles, en busca de una bendición para los animales que ya no están. "Esto demuestra que todos tenemos una vida interior, y a veces, aquellos que se consideran agnósticos o ateos creen más que muchos que decimos creer en Dios", señaló el fundador de Mensajeros de la Paz.

El Padre Ángel hizo hincapié en la importancia de creer no solo en Dios, sino también en los seres humanos y en todo lo que nos rodea, incluidos los animales. En su intervención, invitó a la reflexión sobre la necesidad de mostrar más amor y compasión, tanto hacia los animales como hacia las personas, especialmente hacia aquellas más vulnerables. "Algunos cuidan de los animales, los sacan a pasear incluso cuando resulta un esfuerzo, y les muestran cariño. Deberíamos hacer lo mismo con los seres humanos, especialmente con los más necesitados", expresó.

El sacerdote reflexionó sobre la crisis de la soledad en la sociedad, señalando que a veces las personas "pierden las ganas de vivir" y hasta llegan a tomar decisiones drásticas. Según el Padre Ángel, el remedio para esto es "la compañía, el amor y estar pendientes unos de otros". Además, subrayó la importancia de gestos sencillos como "darse los buenos días y las buenas noches", que pueden marcar la diferencia en la vida de una persona.

Entre los animales que acudieron a la bendición, destacó un caracol llamado Charlie, de tres años, cuya longevidad ha sorprendido a su dueño, quien bromeó diciendo que "las bendiciones parecen hacerle bien". Charlie fue encontrado por las hijas del dueño en un parque cuando regresaban del colegio, y ya ha superado la expectativa de vida de su especie.

El evento concluyó con un mensaje de esperanza y unión, llamando a la solidaridad y el amor hacia todos los seres vivos, recordando que tanto los animales como las personas merecen ser tratados con cariño y respeto.