Gabriel Rufián no se corta con Vito Quiles sobre la destitución de Xabi Alonso: "El problema es Florentino"

La llegada de Xabi Alonso al Real Madrid generó grandes expectativas entre los aficionados y dentro del club, aunque la adaptación del vestuario a sus métodos no ha sido completa. Algunas de sus decisiones tácticas provocaron dudas, sobre todo considerando los resultados del equipo.

En las últimas semanas, la incertidumbre sobre su continuidad como entrenador se incrementó, y tras perder la final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona , el club blanco destituyó a Xabi Alonso y decidió apostar por Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador.

El reencuentro entre Gabriel Rufián y Vito Quiles a las puertas del Congreso volvió a convertirse en uno de esos momentos virales que trascienden la política y con un protagonista inesperado: Xabi Alonso y su salida del banquillo del Real Madrid.

El comunicador intentó llevar el diálogo al terreno de la política internacional, lanzando una provocación directa: "Al final se ha ido Nicolás Maduro antes de Venezuela que usted del Congreso". Sin embargo, el político catalán esquivó el tema con rapidez y le hizo una pregunta: "¿Tú eres del Madrid?".

La respuesta de Quiles ya dejaba entrever por dónde iba a ir la conversación: "Más de Xabi que…". A pesar de que el influencer intentó retomar después el debate político, Rufián insistió en llevarlo de nuevo al fútbol: "¿Eres del Madrid o no?".

Fue entonces cuando ambos terminaron coincidiendo abiertamente en su postura sobre el exentrenador blanco. "Yo soy más de Xabi, le he dicho", afirmaba Vito, mientras que el catalán reconoció que él también: "¿No te parece mal que lo hayan echado?".

La conclusión fue clara y compartida por ambos. "Yo creo que le han echado demasiado pronto", afirmó Quiles, a lo que Rufián añadió sin rodeos: "El problema es Florentino".